Una figura de los Martín Fierro se la pudrió a Robertito: "No me felicitó"

Una figura de los Martín Fierro salió al cruce de Robertito.

Este lunes 29 de septiembre se llevó a cabo una nueva entrega de los Martín Fierro, los prestigiosos premios que reconocen a lo mejor de la televisión argentina. La velada dejó muchas emociones, con ternas repletas de grandes figuras y más de un ganador que tomó por sorpresa a todos. Ejemplo de esto último fue Oliver Quiroz (A la tarde - América), que fue condecorado como mejor movilero o cronista, por encima de Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa - Telefe), Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias - El Trece) y Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente - Telefe).

Horas más tarde, el primero de los nominados que se mencionó hizo un duro descargo contra APTRA, algo en lo que ahondó en diálogo con Intrusos. "Fue un mamarracho, un espanto todo. No estoy enojado, estoy embolado. No sé qué hizo la gente de APTRA. Mi enojo es con las ternas, estaban mal diagramadas, todas mezcladas, no sé, es mi opinión. Todo fue raro. La próxima tendrían que hacerlas equitativas. Igualmente, fue una fiesta divina, la pasamos bien", disparó tajante.

Oliver Quiroz con su Martín Fierro.

La acusación de Oliver Quiroz contra Robertito

Luego de lo dicho por el trabajador de prensa, Oliver Quiroz contó en el streaming "Ya fue todo" que Robertito en ningún momento lo felicitó por haber ganado y que incluso le dijo al pasar unas palabras que lo descolocaron. "Los cronistas se acercaron y me dijeron que Robertito estaba re enojado, yo no entendía nada porque estaba adentro festejando. Pregunté qué pasó y me contaron la situación", manifestó.

"Cuando estábamos en el after yo lo saludé y le agradecí por ser competidor de terna, porque todos merecíamos el premio. Lo saludé, me encaró y me dijo: 'Bueno, esto es APTRA, cuando pasen los años te vas a dar cuenta'. No me felicitó. Yo me acerqué buena onda, sabía que estaba medio caliente, pero bueno...", completó el joven.