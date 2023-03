Una exparticipante de Gran Hermano destruyó a Ángel de Brito: "Mega aburrido"

Una de las exparticipantes de Gran Hermano rompió el silencio y fue lapidaria contra el periodista Ángel de Brito, a quien tildó de "mega aburrido".

María Laura, se convirtió en una de las exparticipantes de Gran Hermano que menos escándalos protagonizó dentro y fuera de la casa, actitud que motivó a que en los magazines de espectáculos no le dieran tanta cobertura y hasta fueran crueles con ella, como fue el caso de Ángel de Brito durante una reciente entrevista a Coti, otra exparticipante. Furiosa, la mujer apodada "Cata" hizo un picantísimo desplante y lapidó al conductor de televisión.

La exparticipante que nunca se mostró dispuesta a encender la mecha contra sus compañeros una vez eliminada, dialogó con PrimiciasYa y destruyó a Ángel de Brito por sus afilados comentarios en LAM (América TV): "Ayer cuando le hacían nota a Coti, ella me nombró y Ángel preguntó '¿Quién es Cata?' y luego dijo 'No conozco a ninguna María Laura'... Ángel siempre dice lo mismo y no es muy gracioso que digamos. Siempre me tildó de aburrida. Él no es de lo más divertido, es muy lento y me resulta mega aburrido".

"Nunca vi un programa de él, no me llama la atención. Si estuviéramos los juntos en televisión, seríamos el dueto del aburrimiento. No me da gracia él y que siempre diga que soy aburrida. Capaz le tendría que mandar una revista de su época, Condorito o la serie de Los 3 chiflados para que se divierta. No sé cuántos años tiene él, capaz tiene mi edad. Una sola vez fui al programa de él cuando salí y estaba Yanina Latorre. Ella es súper inteligente, divina y me encantó cómo me trató. Abordé ahí el tema de la salud de mi hija, de mis proyectos, que para mí son más interesantes y por ahí eso genera un aburrimiento", sumó la mujer en el artículo del periodista Juan Pablo Godino.

Los proyectos laborales de Cata fuera de Gran Hermano

Por último, Cata reveló cuáles son sus planes para el futuro y se auguró un buen camino de proyectos laborales. "Seré aburrida pero estoy concretando mi proyecto que es la construcción de mi local de peluquería canina, no soy muy boluda que digamos por más que pueda ser aburrida. Estamos invirtiendo platita en eso... Que no salgamos en pantalla no significa que esto no nos haya abierto puertas para trabajar. No saldré en la pantalla pero tendré más futuro con eso. Mi objetivo era este, a mí no me importaba la fama y nada de eso", afirmó.