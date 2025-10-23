Una exparticipante de Gran Hermano denunció a un político libertario por "violencia"

Se conoció una fuerte denuncia de una ex Gran Hermano a un político de La Libertad Avanza.

La ex Gran Hermano Camila Lattanzio volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos del juego mediático. A través de sus redes sociales, confirmó su separación del político libertario Juan Pablo Scalese y lo denunció públicamente por violencia. “Obvio, estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie”, escribió en su cuenta de Threads, marcando un contundente punto final a la relación.

En una serie de mensajes posteriores, la exparticipante del reality amplió su descargo con una reflexión sobre los vínculos tóxicos. “El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite”, expresó.

Camila y Scalese habían oficializado su romance en julio de 2025, y todo parecía marchar bien hasta que, tres meses después, la relación terminó abruptamente. Según allegados, la ruptura no fue en buenos términos, y la joven decidió tomar distancia definitiva tras varios episodios de maltrato verbal y emocional.

La relación con su hermana Florencia, otro frente de conflicto

No es la primera vez que Camila Lattanzio queda envuelta en una situación de tensión. Semanas atrás, protagonizó una violenta pelea con su hermana melliza, Florencia, en plena calle de Saavedra. En LAM mostraron el video del enfrentamiento, donde ambas forcejeaban y se insultaban.

Según contó Pepe Ochoa, “la que estaba fuera del auto era Camila y la que manejaba era Florencia. Estuvieron como una hora discutiendo, hasta que una vecina grabó la escena porque se estaban revoleando piñas adentro del auto”. El conflicto habría comenzado cuando Camila exigió que su hermana la llevara a la casa de su novio, algo a lo que Florencia se negó. “Camila le arrebató las llaves y le dijo que no se las iba a devolver hasta que la llevara”, relató el panelista.