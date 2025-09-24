Hay video: dos figuras de Telefe se fueron a las manos en la calle y todo quedó grabado

Figuras de Telefe se pelearon en plena calle.

Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano 2022, quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una pelea a los gritos y golpes con su hermana melliza, Florencia, en plena vía pública del barrio porteño de Saavedra. El escándalo, que duró cerca de una hora, fue filmado por una vecina y las imágenes se viralizaron en redes luego de que LAM (América TV) las emitiera.

Según relató el panelista Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito, la discusión comenzó cuando Camila le exigió a su hermana que la llevara en auto a la casa de su novio. “La que está fuera del auto es Camila y la que conduce es Florencia. Le grita: ‘¡Devolveme la llave!’. La persona que grabó todo esto lo hizo porque estuvieron como una hora a las puteadas”, detalló Ochoa.

El conflicto se agravó cuando, de acuerdo al testimonio del panelista, Camila decidió arrebatarle la llave del vehículo a su hermana para forzarla a que la llevara. “Ellas viven a tres o cuatro cuadras entre ellas. Camila le exigía a Florencia que la lleve a lo del novio, y Florencia le dijo: ‘No te voy a llevar a lo de tu novio, tomá un taxi, andá a tu casa y tomá un taxi’. Entonces Camila lo que hizo fue arrebatarle la llave del auto. ‘Hasta que no me lleves y me digas que me vas a llevar, me quedo con la llave’”, relató.

Qué se sabe de la pelea de Camila y Florencia Lattanzio

Testigos aseguraron que antes de salir del vehículo, las mellizas ya se habían enfrentado dentro del auto. “Hubo una parte previa donde estaban ahí frenadas adentro del auto, que Florencia manejaba y Camila estaba en el asiento del acompañante. La vecina ve que en el interior del auto estaban, literalmente, matándose. Estaban a los gritos y medio revoleándose un par de piñas”, agregó Ochoa.