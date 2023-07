Una exfigura de El Trece destruyó a Telenoche: "Rienda Suelta"

Uno de los periodistas que trabajó en el noticiero central de El Trece fue lapidario con el presente del ciclo.

Una de las exfiguras de El Trece se refirió al mal momento que está pasando el canal y fue lapidario con uno de sus programas insignias. Se trata de Juan Manuel "El Rifle" Varela, quien en los últimos días no tuvo filtros al describir el rumbo que tomó la señal que dirige Adrián Suar.

“Todos me ven como un visionario, me dicen ‘la viste, la viste’. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy”, explicó el periodistas que trabajó en Telenoche entre 2014 y 2017. “Hoy sí la situación es caótica y se perdió el rumbo en el canal. La nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Aníbal Lotocki, es perder una de tus banderas. Y después en TN poner en el graph ‘El siniestro doctor Lotocki’ porque vieron la repercusión negativa que se tuvo, ahí te demuestra algo", analizó.

Sus dichos generaron gran controversia y un móvil de Intrusos lo esperó a la salida de su programa en radio Continental para ahondar en sus críticas contra su ex lugar de trabajo. "Los canales de noticias se viven copiando unos a los otros, y en esa búsqueda, año tras año, Telefe Noticias le va ganando a Telenoche, que cambia de conductores, de columnistas y de productores", sostuvo para reafirmar su postura.

"Antes todos se morían por estar en Telenoche, entonces en algún momento era como una selección. Los periodistas del noticiero de TN y El Trece son como el gran plantel de la televisión argentina. Para mí hay que darle más rienda suelta a las grandes figuras del canal", analizó y le apuntó contra una de las figuras de El Trece: "A mí, como televidente, me gustaría que haya un conductor que sea Nelson Castro, y que haya un montón de satélites periféricos. Que Dominique (Metzger) tenga su momento y su lugar, pero que haya un conductor".

Beto Casella habló sobre su posible pase a El Trece

Hace pocos días, comenzó a cobrar fuerza el rumor de que Beto Casella y Bendita TV podrían abandonar El Nueve, luego de 17 temporadas al aire, para desembarcar en El Trece. "No la viene pasando nada bien en Canal 9, ni él ni sus compañeros", explicó Lio Pecoraro. De acuerdo a la información de su colega Fernando Piaggio, los empleados del canal todavía deben cobrar su sueldo y aguinaldo, y la situación no parece mejorar.

En ese contexto, los periodistas se comunicaron con Beto y el conductor contó toda la verdad sobre su situación. "La verdad es que estamos hablando, pero no avancé nada con nadie en especial. Te llaman a charlar, tomar café, de canales o productoras importantes que les encanta el producto", afirmó Casella, sin mencionar al Trece en específico.

"La opción A es Canal 9 para mí, si se emprolija y se pone más o menos previsible, no con los remesones que está teniendo este año. Si se emprolija, se pone al tiro, no hay problemas laborales o económicos, yo me quedo", remarcó el presentador, aunque aclaró: "Si se pone muy complicando, que sea irrespirable, ahí avanzo".

"Tengo la sensación que cualquiera de los canales importantes pondría Bendita en su pantalla hoy. Pero la verdad no avancé con nadie todavía porque estamos a mitad de año", explicó y cerró: "Me voy a tomar un par de meses para ver como avanza eso y ver si me quedo en el nueve 18 años más o nos mudamos".