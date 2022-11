Un participante de Los 8 Escalones conmovió a Guido Kaczka con su dura historia de vida: "Sos fuerte"

El conductor no pudo evitar emocionarse al escuchar el duro relato del participante que conmocionó a todos los presentes.

Guido Kaczka no pudo evitar emocionarse luego de escuchar la dura historia de vida de un participante de Los 8 Escalones. El concursante habló a corazón abierto de la difícil situación personal que tuvo que enfrentar hace un tiempo atrás y que puso a prueba su fortaleza. Conmocionado por el relato, el conductor se acercó a consolarlo y le dio unas palabras de aliento.

La situación se dio luego de que Kaczka volviera a repasar los nombres y ocupaciones de los participantes que habían avanzado en el juego a lo largo de programa, y en donde se encontraba Ariel, el concursante en cuestión. "Ariel Cisneros, 27 años, contaba que la rebusca haciendo changas, vive en Laferrere con su papá Carlos y su hermano Franco, con los que quiere viajar. ¿Se llevan bien los tres?", indagó el conductor. Sin embargo, no se esperaba la reacción del participante.

"Y sí, nos llevamos bien, por suerte. Después de todo lo malo que fue el año pasado", reveló Ariel y luego de que Guido Kackza le diera el pie, profundizó más sobre su complicada historia. "En casa nos contagiamos todos de covid, y el 26 de mayo falleció mi abuela, y ocho días después falleció mi mamá. Y nos liquidó a todos. No me recuperé de uno, que me cayó el otro", confesó el participante entre lágrimas.

Esta situación generó gran emoción en Kaczka, quien no dudó en acercarse para consolar al participante con un abrazo y ofrecerle agua. "Ay, Ariel. En el escalón 4 te estaba diciendo que eras fuerte, grandote. Lo confirmás en este, que sos fuerte", sentenció el conductor del ciclo antes de continuar con la dinámica del programa.

Guido Kaczka reveló lo que nadie sabía de su infancia en Los 8 Escalones: "Mi papá"

Guido Kaczka compartió con todos los participantes de Los 8 Escalones las vivencias que tenía cuando era chico. Luego de ir al escalón Retro, el conductor del programa que se emite por El Trece se puso a hablar de situaciones con su familia que nunca había revelado.

"¿Qué se utilizaba como ruedas en los kartings caseros que se usaban en los 60 y 70?", fue la pregunta que generó el sinfín de anécdotas de Guido, cuya respuesta correcta era rulemanes. "No se medía bien las consecuencias de esos carros con rulemanes. Mi papá me largaba en la colectora de Gaona", describió.

"Encontrábamos una bajada con los vecinos. '¡Ahí va Guido!' les gritaba, y me largaba hasta abajo. No había tanta consciencia de la seguridad en aquellos tiempos", agregó al relato. Después continuó la dinámica del programa, pero se detuvo en otra pregunta que despertó otros recuerdos.

"¿Con qué material estaban hechos muchos de los conjuntos deportivos de los 80?", preguntó a una participante que respondió "tela de avión". "Mi papá y mi mamá se les ocurrió comprarnos a todos los hermanos conjuntos de telas de avión. Eran fluorescentes. Parecíamos boyas por la calle, nos poníamos todos juntos, con colores verdes, rosa", concluyó Guido.