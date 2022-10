Un invitado de Mirtha Legrand se bajó a último momento: "Nadie me invitó"

Hubo un sorpresivo cambio en la mesa de cara al programa de Mirtha Legrand por El Trece. De quién se trata.

Mirtha Legrand sufrió un duro revés en la antesala del programa que conduce los sábados por la noche a través de El Trece llamado La Noche de Mirtha. Si bien estaban todos los invitados confirmados hace un varios días, "La Chiqui" contó con la baja de uno de ellos de manera repentina.

Luciana Salazar, Eduardo Feinmann, Marina Calabró, L-Gante y Roberto García Moritán eran los invitados estrella de La Noche de Mirtha. Sin embargo, la conductora fue advertida de que el periodista de La Nación Más, Eduardo Feinmann, no asistirá al programa y él mismo se encargó de revelar los motivos.

"Nunca me invitaron a esa mesa, nunca me avisaron. Yo ayer falté al canal porque no me sentía bien, es verdad", contó en diálogo con el móvil de LAM. La lista de invitados fue difundida por la productora StoryLab a cargo de Nacho Viale, pero el propio Feinmann desmintió que lo hayan contactado.

"Antes del llamado de Nacho, nadie me invitó ¿Cómo voy a ir a un lugar donde no me invitan? Además se graba en un horario en el que yo tengo que venir a trabajar", señaló al respecto. Frente a esta situación, quien reemplace al periodista en la "mesaza" será otro colega suyo: se trata de Ceferino Reato.

Mirtha Legrand invitó a una periodista con la que está "peleada a muerte"

Mirtha Legrand tuvo una inesperada actitud con Marina Calabró tras años de enemistad pública. La diva de los almuerzos habría tomado una decisión que tomó de imprevisto a la hermana menor de Iliana Calabró, en relación a un pronto reencuentro en televisión.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron que la columnista del programa radial de Jorge Lanata y la madre de Marcela Tinayre tendrían una próxima reunión ni más ni menos que en la mesa del programa de Legrand, al que Calabró acudiría como invitada. Pallares contó que habría sido Mirtha quien tomó al decisión de limar asperezas con Marina y la llamó para invitarla a su ciclo de TV al que regresó hace pocas semanas tras dos años de inactividad.

"Esto se da después de varios años de idas y vueltas", señalaron los periodista y luego dieron paso a un compilado de los momentos televisivos en los que Calabró y Legrand se tiraron dardos. "No se puede ser tan agresiva, no se puede andar por el mundo mintiendo", soltó la diva por comentarios que la hija de Juan Carlos Calabró había soltado sobre su programa.