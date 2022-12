Un grito fuera de la casa de Gran Hermano puso en crisis a Julieta: "Lo dijo"

Julieta Poggio escuchó un grito fuera de la casa de Gran Hermano y la dejó muy mal. El video del momento en el que le lanzaron un fuerte comentario a la actriz.

Los participantes de Gran Hermano están muy movilizados. Tras la nominación que tuvo lugar el pasado miércoles 14 de diciembre, una fanática le gritó desde afuera de la casa a Julieta Poggio y la hizo entrar en crisis por lo que escuchó.

Durante la gala de nominación, Coti Romero sorprendió al público y realizó la espontánea contra Julieta y Daniela, dos compañeras con las que prometió jugar en conjunto para ir en contra de los hombres. La traición de la correntina no pasó desapercibida para el público y trajo consecuencias en el reality.

Mientras se encontraba limpiando el patio de la casa, Julieta escuchó "Julieta, Coty les clavó la espontánea". Como consecuencia, la actriz de pasado en la telenovela Consentidos reaccionó con sorpresa y le preguntó a Thiago, Daniela y Romina: "¿Qué dijo?". Y "Pestañela" respondió: "Julieta, no sé qué cosa espontánea...".

Julieta Poggio escuchó un grito fuera de la casa de Gran Hermano y quedó atónita.

Inmediatamente después, tanto Julieta como Daniela y Romina (todas ellas nominadas en la placa del miércoles) reflexionaron sobre quién podría haberlas votado. Y finalmente, en otra escena en la que charló con "Alfa", Poggio se refirió a la chance de que una mujer nueva ingrese a la casa en la gala de este jueves 15 de diciembre: "Me parece que me voy a tener que hacer amiga de la nueva por cómo viene la cosa... otra no nos queda. Para tener compañeros como estos, mejor que entre la nueva".

Quién quedó el placa este miércoles

La placa quedó conformados por cuatro participantes, precisamente entre Alexis, Daniela, Romina y Julieta. El resultado final de la placa se dio a conocer cerca de la medianoche del miércoles, luego de que la producción muestre las votaciones de todos los participantes y anuncien los resultados de la nominación espontánea.

Además, en la velada del jueves, justo el día en que ingresen nuevos participantes, Thiago Medina, quien ganó el liderazgo de la semana, salvará a uno de sus compañeros de la nominación.

