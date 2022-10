Un empresario argentino, el tercero en discordia entre Wanda e Icardi

Revelan un explosivo dato sobre una infidelidad que habría tenido Wanda Nara con un empresario argentino en Ibiza.

En La Noche del Domingo sorprendieron al revelar un dato totalmente desconocido sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. "No puedo decir con quién estaba ella", aseguró Santiago Sposato en el ciclo que conduce Mariano Iúdica y se emite en el cierre de los fines de semana por la pantalla de América TV.

La separación que anunció Wanda Nara hace unas semanas en sus redes sociales desembocó en una serie de polémicas que viene protagonizando Mauro Icardi desde entonces. A los constantes y controversiales mensajes públicos que el futbolista le deja a la madre de sus hijas, en el último fin de semana se sumó el supuesto viaje a Argentina por parte del deportista, quien habría rebotado en la puerta del edificio en el que vive Wanda.

Por otra parte, en La Noche del Domingo revelaron un dato explosivo que era totalmente desconocido hasta el momento. Hace unas semanas, Wanda Nara hizo una breve escapada a Ibiza junto con su hermana Zaira Nara y Kennys Palacios. "Ella estuvo sola en Ibiza. Que no se empiecen a conocer cosas de ahí. Un alquiler de un barco que alquiló Kennys en Ibiza", comenzó contando Santiago Sposato.

Pero lo más picante llegó a continuación: "Necesito pruebas porque no lo puedo decir así nomás de algo que pasó en ese barco. No puedo decir con quién estaba ella ahí". "Lo alquilaron para salir, había más gente y lo querían grande para estar más resguardados. Había otro argentino involucrado que es empresario", concluyó de forma explosiva el periodista en La Noche del Domingo, que también reveló que quien intermedia en la relación es Kennys Palacios.

El cruce en redes de Wanda Nara y Lizy Tagliani

La conductora de ciclos como El Precio Justo y Trato hecho compartió una imagen en su cuenta de Instagram y la botinera la cuestionó por su look con una fuerte chicana. "Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto", enunció Nara en la sección de comentarios del posteo. Por su parte, Tagliani no se achicó y lanzó un duro dardo hacia su compañera de Quién es la Máscara: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de foto".

"Para mi es como la virgencita del tiempo en cada casa el color con que se la mira es distinto... pero les aseguro q es de un solo y original, color wanda... tenemos un ida y vuelta q desde mi amiga la noemi no tenía una complicidad con unas formas y un humor que me encanta pero no con todos se puede porque es picante pero para mi de lo mejor jajajaja... no deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte", escribió Lizy en el pie de foto de una publicación en al que aclaro que tiene buena onda con Wanda Nara. "Me voy a emocionar, no quiero llorar, pero les juro que lo que me pasa con Lizy es increíble; no sé, nos entendimos desde el primer día, nos entendemos con una mirada solamente", respondió por su parte la botinera.