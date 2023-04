Ulises Bueno rompió el silencio tras su retiro de la música: "Bastante complicado"

El famoso cantante brindó una entrevista luego de anunciar su retiro de los escenarios y profundizó sobre los motivos de esta decisión.

Luego de anunciar su retiro de la música por tiempo indeterminado con un mensaje en sus redes sociales, Ulises Bueno rompió el silencio. El cantante había decidido mantener un perfil bajo sobre esta despedida, sin embargo, en una reciente entrevista, decidió contar la verdad detrás de su decisión.

En diálogo telefónico con La Peña de Morfi, Bueno abrió su corazón y decidió contar por qué quiso despedirse de los escenarios luego de más de una década como cantante. "Hoy estoy en un momento bastante complicado porque es una decisión muy difícil la que tomé", aseguró con gran pesar.

En este marco, el hermano de "El Potro" Rodrigo confesó: "Pero está bueno también que los artistas puedan tener vida, más allá de los escenarios o dentro de los hoteles, poder disfrutarla un poco y lamentablemente muchos nos damos cuenta tarde". Además, añadió: "Y creo que estoy a tiempo de que la vida me deje vivirla como uno quiere".

Fue entonces cuando Ulises enfatizó en aquellas cosas que le gustaría poder hacer a partir de su retiro de la música. "Quiero tener la oportunidad de salir a la calle como una persona normal, disfrutar los fines de semana con amigos", reveló. Luego, confesó: "Creo que he trabajado mucho desde los 15 años sin tomar consciencia, subirme a un escenario y olvidarme de vivir y crecer como cualquier niño. Lo que más quiero es tener la la libertad de poder ser uno más del montón".

Por último, el cantante contó qué problemas de salud tiene que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de los escenarios. "Venía complicado con tanto trabajo... ahora tuve bronquitis y vengo con problemas en los riñones de tanto viajar en colectivo. Hay que cuidarse. La noche tiene cosas que son insalubres para estar tanto tiempo expuesto", sentenció.

El show de Ulises en el que fue golpeado por el público

A principios de marzo, el cantante fue protagonista de un incómodo momento en medio de una presentación en un local bailable de José C. Paz donde fue tirado por un grupo de fans y sufrió el robo de sus pertenencias. En el video que trascendió puede escucharse al cordobés indignado y pidiendo que le devuelvan lo que le fue sustraído.

“Se fueron al car...o ¿Loco que pasa?¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer. Muchos años laburando de esto, para que me traten de esta forma. Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, dijo Ulises furioso, según se pudo apreciar en los videos que trascendieron.

Cuando le preguntaron sobre ese episodio, el manager del cuartetero aseguró que lo "asustó" y fue un motivo más que tuvo en consideración el artista antes de decidir alejarse de los escenarios de manera indefinida. "Lo golpearon mucho ese día, esas personas no eran sus fans. El tiene un público muy especial y cariñoso, nos sorprendió mucho que sucedió esa noche", concluyó.