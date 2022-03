Tremenda guerra entre Nancy Pazos y Denise Dumas: "De esa inútil"

La periodista se habría mostrado en contra de la incorporación de la exmodelo a Flor de Equipo. Nancy Pazos y Denise Dumas ya han compartido otros ciclos de TV en el pasado.

Nancy Pazos habría explotado en los pasillos de Telefe por un enojo en relación a una posible reemplazante de Flor Peña en la conducción de Flor de Equipo. Se trata de Denise Dumas, contra quien la periodista habría sido contundente en su descargo ante la amenaza de volver a compartir equipo con ella.

La figura de Masterchef Celebrity ya ha tenido a cargo varios programas en diferentes canales. En Hay Que Ver, ciclo que condujo durante años junto con José María Listorti, una de las panelistas era Nancy Pazos. Aunque nunca se supo de algún tipo de conflicto entre las celebridades, la salida de Flor Peña habría destapado una pelea desconocida.

"Después de la salida de Florencia, el lunes ingresa Denise Dumas", enunció Marcela Tauro en Intrusos, sobre la nueva incorporación al programa de actualidad. Y Maite Peñoñori acotó: "A mí me dijeron que en camarines dijo: 'De esa inútil, panelista yo no'". Tauro sumó que Pazos habría dicho a los gritos en los pasillos del canal que si Denise era la conductora, ella renunciaba al programa. La conducción de Denise Dumas sería temporal, ya que quien reemplazará a Flor Peña es Georgina Barbarossa, pero se sumaría en abril.

Fuerte discusión entre Nancy Pazos y Analía Franchín al aire de Flor de Equipo

Las panelistas del ciclo de Telefe protagonizaron un tenso momento en pleno aire, cuando Francín encaró a Pazos por los dichos que había lanzado sobre ella. "Me parece que es machista de tu parte pensar que sólo puedo disfrutar de la sexualidad porque mi marido tiene plata, y además discriminatorio por las mujeres que no tienen un marido que tenga plata", enunció la finalista de la primera temporada de MasterChef Celebrity Argentina.

"Capaz tu experiencia con los hombres no ha sido buena, capaz hay algo que arrastras o te ha dolido un montón, Mi papa fue un gran señor, mi marido es un hombre hermoso y mis hijos también, y si ser machista es ser violador, entonces vos sos una violadora serial", concluyó la panelista, con un tono cargado de enojo y angustia.

Flor Peña se pronunció sobre el escándalo que se vivió e su programa y soltó: "Si Analía lo necesitaba hacer en cámara son cuestiones de ella. Lo que no quiero que pase es que la gente crea que ese es el clima de nuestro programa, porque no lo fue nunca, no somos así".