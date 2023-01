Tras la salida de Maxi, Santiago Del Moro anunció lo que nadie sabía de Gran Hermano: "Decidido"

El conductor del ciclo contó lo que nadie sabía de la producción y reveló detalles detrás de la eliminación del cordobés.

Santiago del Moro contó detalles desconocidos sobre Gran Hermano y sorprendió al revelar una situación totalmente desconocida tras la salida de Maxi. Una vez más el conductor lanzó una llamativa frase que dejó sin palabras al público que suele seguir el programa.

Luego de que el cordobés quedara eliminado de la casa y brindara la entrevista con el panel de Gran Hermano, Santiago del Moro recordó la vez en que Maxi quiso irse del reality tras la expulsión de Juliana. En este marco, el conductor confesó que la producción ya tenía estrategias pensadas en caso de que el cordobés realmente decidiera dejar la casa.

“Estaba agotado. Cuando gané el auto me llené de energía para seguir, pero realmente ya me quería ir”, empezó por confesar Maxi. Luego, habló sobre aquella vez que afirmó en repetidas ocasiones que iba a abandonar la casa. “Estoy tan agradecido de que me hayan dado la chance de quedarme luego de las dos veces que confirmé que me iba”, aseguró.

En este marco, Santiago del Moro aseguró que, la decisión de Maxi parecía tan real, que la producción ya había iniciado un plan B. "Ya estaba decidido y seleccionado tu reemplazo, había una persona aislada del casting original que finalmente no entró", aseguró Del Moro y sorprendió al panel y al cordobés.

La furiosa reacción de Juliana en Gran Hermano tras la eliminación de Maxi

Juliana Díaz, de Gran Hermano, se mostró atónita al enterarse que Maxi Giudici debía abandonar la competencia de Telefe. El novio de la joven quedó en placa mano a mano con Ariel y todas las encuestas de redes sociales indicaban que éste sería el eliminado de la casa, por lo que la exconcursante no pudo creer el resultado.

"¿Qué? No, no puede ser. No puede ser", repetía Juliana en el estudio de Telefe, donde se encontraba cuando Santiago del Moro anunció a Maxi como el nuevo eliminado de la casa. El clip fue publicado en la cuenta oficial de Gran Hermano en Instagram y recibió un sinfín de comentarios en alusión a un supuesto fraude en la votación, por la amplia diferencia que marcaba la salida de Ariel en las encuestas.

"Es la reacción que tuvimos la mayoría que sigue el programa. O está todo arreglado o hay gente que quiere ver las peleas de Alfa y Ariel" y "No lo sé Rick pero me parece Fraude", fueron algunos de los mensajes que el público de Gran Hermano dejó en el posteo, en alusión a su desengaño con la supuesta actitud fraudulenta de la producción de Telefe.