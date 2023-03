Tomás Holder reveló cuál fue su peor experiencia íntima: "Lo más asqueroso que me pasó en la vida"

Tomás Holder sorprendió a sus compañeros de Gran Hermano (Telefe) al contar detalles sobre su peor experiencia con una chica en la intimidad.

Tomás Holder, participante de Gran Hermano (Telefe), reveló cuál fue la anécdota íntima más asquerosa que vivió recientemente con una chica en la intimidad, mientras los "hermanitos" lo escuchaban atónitos.

Desde que Holder reingresó a la casa más famosa del país, se la pasa entreteniendo a los participantes contándoles sus vivencias más bizarras y alocadas, especialmente aquellas vinculadas a la vida nocturna, las fiestas, el descontrol y las citas con mujeres. Ahora, les contó a Julieta Poggio y Martina Stewart Usher cuál fue su experiencia íntima más extraña.

Todo comenzó cuando el influencer estaba intimando con una joven. "La busco, abro la puerta, con el auto polarizado y vamos a la casa. Cuando estoy con la mina, siento adentro... Casi me muero del asco", comenzó Holder, generando un gran suspenso entre sus dos compañeras. "Le digo 'che, pará, tenés algo'. Va al baño y me dice '¿te jode si te cuento?'", continuó.

Julieta y Martina lo miraban sumamente intrigadas y Holder agregó que la situación le dio tanto asco que estuvo a punto de vomitar. "Me dice 'bueno, antes de estar con vos estuve con mi novio y me quedó adentro el preservativo'. Fue lo más asqueroso que me pasó en mi vida. Yo estaba con los dedos, le quedó el preservativo con todo adentro. Me agarraron náuseas y me fui. Lo que más asco me dio fue que la mina haya estado antes con el novio", cerró Tomás.

Y agregó que, en un principio, pensó que se trataba de un preservativo femenino. "Pero no, era del novio...", recordó, con un gesto de asco. "No podés no darte cuenta, qué asco", opinó Martina. Desde esa vez, Holder no volvió a ver a la chica nunca más e incluso la eliminó de sus redes sociales. "La dejé de seguir", confesó.

El calvario de Tomás Holder tras su salida de Gran Hermano

Tomás Holder sufrió un calvario tras su salida del reality y desapareció durante algunos días. "Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", anunció el infuencer. Además, confesó que cayó en una crisis depresiva tras la enorme exposición que enfrentó al salir de la casa.

"Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol. Llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, perdí las ganas de entrenar y de comer bien, me pasaba todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderse entre la multitud", agregó. Finalmente, Holder tocó fondo luego de sufrir un ataque de pánico en una fiesta de electrónica. "Sentí que me moría, sentí cómo me iba... y no saben lo traumático que es", confesó. Finalmente, logró salir adelante con la ayuda de profesionales y la contención de sus seres queridos.