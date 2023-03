Holder pasó un nuevo papelón en la casa de Gran Hermano: "Dame calor"

El famoso influencer protagonizó un peculiar momento tras su regreso a la casa de Gran Hermano y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A tan solo horas de haber reingresado a la casa de Gran Hermano luego de quedar fuera de competencia en la primera semana de reality, Tomás Holder ya protagonizó algunos momentos que se volvieron virales en redes sociales. Precisamente, en las últimas horas se volvió tendencia luego de protagonizar un papelón que indignó a sus compañeros.

Como propuesta de la producción, los participantes jugaron en duplas a un juego de adivinar y cantar canciones. Esta dinámica ya la habían hecho hace unas semanas atrás, en donde Camila se consagró como una de las mejores de este juego. Fue en este marco que Holder se comprometió con la propuesta, pero protagonizó un gracioso momento al confundirse la letra del tema y sus autores.

Cuando empezó a sonar la intro de De Música Ligera, uno de los temas más famosos de Soda Stereo, Holder corrió para cantar la canción y sumar un punto. Sin embargo, cuando llegó al micrófono lanzó "dame calor..." en lugar del verso original que dice "De aquel amor...".

Posteriormente, el influencer tuvo que decir a qué banda pertenecía la canción para sumar dos puntos, pero en lugar de mencionar al grupo que lideró Gustavo Cerati, aseguró que el tema era de Los Piojos. Esta respuesta indignó a sus compañeros, ya que sintieron que se apresuró a ganar el punto cuando, en realidad, no sabia la información completa.

El comentario de Holder a Nacho en Gran Hermano que pone en riesgo su relación con La Tora: "Forro"

Tomás Holder volvió a entrar a la casa de Gran Hermano junto a Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky. El polémico exparticipante lanzó un comentario que puso nervioso a Nacho Castañares que está vinculado con la relación que mantiene con Lucila "La Tora" Villar, eliminada semanas atrás.

En medio de un juego de preguntas y respuestas del cual participaron Nacho, Julieta. Holder, Martina y Mora, el joven de 21 años se atrevió a preguntar lo que nadie esperaba. "Pasa que con esta te mato. ¿Querés que te mate?", expresó con cierto misterio.

"Dale. Si acá no hay cosa que ya no nos hayamos contado o preguntado", le dijo Julieta para acelerar su intervención en el juego. Finalmente, Holder se animó y consultó: "Nacho, ¿es verdad que sentías más atracción física por Martina que por 'La Tora'?".

En absoluto silencio, Nacho respondió que no con la cabeza, mientras que Martina se sorprendió y no se quedó callada. "Sos un forro, boludo. Si no ya hubiésemos chapado", consideró la profesora de Educación Física. Cabe recordar que las primeras semanas de emisión de Gran Hermano, el público comenzó a decir que había una cierta tensión entre ambos y es por eso que Holder se sacó la duda.