Fuerte amenaza de Martina a Julieta Poggio a horas de reingresar a Gran Hermano: "Le voy a llevar un pañal"

La exparticipante hizo una polémica declaración en sus redes sociales que alertó a los fanáticos de la bailarina.

Martina Stewart Usher hizo una polémica declaración en sus redes sociales y la destrozaron. La exparticipante de Gran Hermano lanzó una picante amenaza contra Julieta Poggio y los fanáticos de la bailarina no se la dejaron pasar.

Gran Hermano 2022 ya tiene a sus tres finalistas definidos. Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares se disputaran el millonario premio el próximo lunes 27 de marzo. Sin embargo, antes de esta esperada final, los participantes recibirán a los tres primeros eliminados de la casa para "juntar más votos".

A través de sus historias de Instagram, la joven pidió ideas de los internautas para hacer dentro de la casa. Entonces, adelantó algunas de sus futuras estrategias: "A Julieta le voy a llevar un pañal". Esta declaración salió en base al supuesto accidente escatológico que tuvo la bailarina en la casa.

En este marco, el novio de Martina añadió: "Decile 'cornuda'. Entrá y decile 'cornuda'. Todo mal, así de una. ¡Que se pique!". Sin embargo, la joven aseguró que "no sabía si eso se podía" porque era filtrar información del exterior y confesó que "no se iba a arriesgar". "No. Me costó un montón entrar y me van a echar", sentenció.

El insólito motivo por el que Julieta Poggio rompió en llanto en Gran Hermano: "Pobrecita"

Julieta Poggio se quebró en Gran Hermano y sus compañeros, Nacho y Marcos, se rieron por el extremo nivel de sensibilidad de la joven. La bailarina de 21 años se pronunció entre lágrimas sobre el motivo que la angustiaba y eso provocó aún más risa en sus convivientes.

"Ay, pobrecita. Debe decir ¿Dónde está mi hermanito? Lo debe buscar por todos lados. Pobrecita, está re triste. Me da mucha pena que se separen. Se van a re buscar", enunció Poggio en alusión a la supuesta angustia de Mora, una de las perritas de la casa, por la salida de Caramelo.

Romina Uhrig fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano y, tal como lo habían anticipado, se llevó a Caramelo a su casa, ya que su familia lo adoptará. Por otro lado, Marcos aseguró que adoptará a mora una vez que salga de la casa.

Nacho y Marcos solo se rieron ante el llanto de su compañera y, finalmente, ella misma lanzó una carcajada porque se dio cuenta del nivel de dramatismo que le había puesto a la situación.

Los nominados eran Nacho, Romina y Julieta y la última fue la primera salvada de la noche, por lo que los primeros dos fueron a un mano a mano que dejó como ganador al joven de 20 años. Mientras que Nacho obtuvo el 42% de los votos, Romina recibió casi el 58, y eso hizo que quedara en el cuarto puesto de la competencia de Telefe.