Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, se fue de una fiesta con Juanita Tinelli: las fotos

Los hijos de Marcelo Tinelli y Valeria Mazza se mostraron muy cerca en una fiesta y se fueron juntos. Juanita Tinelli y Tiziano Gravier conversaron en la Gala Para Tí 100 Años.

Juanita Tinelli y Tiziano Gravier fueron vistos en una situación comprometedora para los jóvenes, ya que se mostraron algo acaramelados en una fiesta. El hijo de Valeria Mazza y la hija de Marcelo Tinelli estuvieron en la Gala Para Tí 100 años y tuvieron una cercana conversación.

En las imágenes publicada por la revista, se puede ver a Tiziano con un elegante traje y a Juanita con un vestido en tonos rosas. Además de compartir una charla en una de las mesas del evento, en la que estaban sentados uno al lado del otro, Gravier y Tinelli, los jóvenes se retiraron juntos de la gala, lo que alimentó aún más los rumores de amorío entre ellos.

Hasta el momento ninguno de los jóvenes afirmaron que las especulaciones derivadas de las imágenes que se viralizaron estén en lo correcto, aunque tampoco acudieron a sus redes para desmentirlo.

El descargo de Tiziano Gravier tras ser golpeado

Gravier dialogó con Telenoche y reveló que en un primer momento, después de la golpiza recibida en la salida de un boliche, su angustia se debió mayormente a la bronca que tenía acumulada. "Después, era la angustia por no entender qué era lo que había pasado, le intentaba buscar una explicación lógica de por qué, y eso era lo que me costaba entender. Entonces, bueno, tuve que entender que esa era mi nueva realidad", continuó el hijo de Valeria Mazza.

"Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima, cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos, como tenía la panza vacía me hacía doler la panza. Después me agarraba fiebre. Era un malhumor todo el tiempo", continuó el joven sobre las afecciones que quedaron en su cuerpo tras ser golpeado.

Cómo fue el momento en que Tiziano Gravier fue golpeado

"Estaba con mi hermano, cruzamos la calle y de repente yo escucho que alguien a la derecha me dice ‘ey Tincho’. Me como un golpe del otro lado, del otro que nunca lo veo. Lo único que pensé fue en sacar a mi hermano de ahí", relató Gravier en diálogo con la conductora de El Trece, Luciana Geuna, quien se acercó al domicilio del joven para entrevistarlo. Y agregó: "Lo empujo, lo traigo conmigo y ahí salimos corriendo. Yo estaba escupiendo sangre, sabía que tenía la mandíbula rota, pero no estaba 100% seguro".