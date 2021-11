Tinelli quedó descolocado: Mario Guerci y Soledad Bayona negaron su amor pero se besaron apasionadamente

Mario Guerci impactó en ShowMatch y se adueñó de todos los rumores que lo vinculan con Soledad Bayona en El Trece.

ShowMatch La Academia (El Trece) volvió a calentar la pantalla de la televisión abierta argentina en plena transmisión en el prime time del martes 23 de noviembre de 2021 del programa que conduce Marcelo Tinelli.. En esta ocasión, los protagonistas fueron Mario Guerci y Soledad Bayona, quienes integran una de las parejas del famoso certamen de baile.

De hecho, el modelo, actor, abogado y presentador rosarino de 39 años compartió una coreografía muy jugada en medio de los rumores acerca del supuesto reciente romance con su bailarina, algo que no fue confirmado por ninguno de los dos pero que circuló de manera muy fuerte en los portales especializados por lo que pudieron averiguar a través de las redes sociales de ambos.

ShowMatch: el beso entre Mario Guerci y Soledad Bayona que aumentó los rumores

El picante dúo interpretó la película estadounidense La era del rock en las comedias musicales de La Academia por El Trece y terminó con el tema con un beso tremendo, algo que sorprendió y a Tinelli y al propio jurado, compuesto por Carolina "Pampita" Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón, Ángel de Brito y Hernán Piquín.

Allí, él la defiende de un ataque tras una pelea en un bar y, en el cuadro siguiente, los encuentra en lo alto de una escalera: él la toma de la cintura y le propone un beso que ella corresponde de manera natural. Si bien no son más que tres segundos, fueron suficientes como para realimentar los comentarios al respecto.

Fue el propio De Brito el que inició la ronda de votación con la repetición del beso en cámara lenta. “¿Cómo besa Mario?”, preguntó directamente apuntando a la bailarina. “Fue un lindo beso el de recién”, respondió ella sin demasiado interés, aunque el periodista insistió: “Me dijeron que lo ensayaron bastante...”. “No, las únicas dos de cámara”, respondió Bayona de nuevo, sin entrar en el juego. “Lo ensayamos a último momento”, acotó Guerci. “El miedo era que la escalera se abriera mientras nos besábamos”, completó ella.

Mario Guerci y Soledad Bayona se enojaron por los rumores de romance

Luego de que De Brito instalara en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) que el artista tuvo un affaire con Celeste Muriega primero y con la propia "Sole" después, Mario salió al cruce de esos trascendidos: “Vale la pena aclarar, porque a veces uno deja pasar las cosas, pero en este caso no”.

El beso entre Soledad Bayona y Mario Guerci que alimentó los rumores en ShowMatch.

“Nosotros tenemos las cosas más que claras”, completó Soledad. “Mi pareja es parte del equipo, nos ve siempre, viene con nosotros a comer, tenemos una relación hermosa todos y está bueno aclarar las cosas. A veces se usa como juego o como previa, pero hay un límite que no vamos a pasar”, sentenció ella. Y, cuando Guerci fue consultado por su situación con Muriega, resultó lapidario: “Nada que contar, es aburridísimo lo mío. No los puedo hacer felices”.

Tras la devolución, el modelo habló con Teleshow y salió a responderle así entre otros a Matilda Blanco, con quien tuvo una breve relación mientras fueron compañeros en Corte y Confección (El Trece). “Estaba buscando algo como ‘¿de quién me cuelgo?, ¿de quién me cuelgo?’. Y un día lo veo como que está colgándose de Muriega, otro día de tal... Yo le voy a dar un gran consejo: no hagamos la gran ´Tucu´ López, que salta como Tarzán de liana en liana”, le había dicho la asesora de modas.