Una figura de Showmatch fue escrachada por sus vecinos: "Andá con tu puterío a otro lado"

Uno de los finalistas de La Academia de Showmatch se encontró en el ascensor de su casa con un durísimo mensaje de sus vecinos dirigido a él.

Mario Guerci está atravesando un momento agridulce: es que se convirtió en finalista de La Academia de Showmatch, pero también el crecimiento de su popularidad hizo que la relación con sus vecinos se tensara hasta un punto insospechado. "Andá con tu puterío a otro lado", escracharon los otros propietarios del edificio al participante de la competencia conducida por Marcelo Tinelli.

El rumor de que Mario Guerci y su bailarina Soledad Bayona están viviendo un romance crece sin parar desde hace ya varias semanas. Estas especulaciones hicieron que la compañera de Guerci suspendiera el casamiento que tenía planeado con su novio Nicolás Smirnoff. Además de la polémica que se produjo, Guerci debió enfrentar un durísimo escrache por parte de los vecinos de su edificio.

Todo comenzó cuando los vecinos del modelo alertaron a los medios sobre una supuesta discusión entre el novio de Bayona y los participantes de La Academia en la entrada del mismo edificio. Smirnoff habría ido en busca de Bayona, que le aseguró que estaba ensayando en otro lugar y al no saber en qué piso vive Guerci, tocó todos los timbres, molestando a los vecinos del modelo. Esto se sumó a que los mismos ya no tenían una buena relación con Guerci y terminaron dejándole un mensaje fuertísimo en el ascensor, que logró conseguir PrimiciasYa.

"Mario Guerci: Andá con tu puterío a otro lado. Acá vivimos familias y no estamos para responder en qué piso vivís", comenzaba el picante escrito. Pero eso no fue todo, porque los vecinos enumeraron una serie de quejas que tienen contra el modelo: "1: El patio en común no se usa para ensayos. 2: Tu auto mal estacionado siempre, no deja pasar a gente discapacitada".

El durísimo mensaje que le dejaron los vecinos a Mario Guerci (Gentileza Primicias Ya)

"3: Pagale a la pobre chica trans por tus servicios sexuales, también te busca acá y te reclama FALTA DE PAGO. Atentamente tus vecinos", cerraba el durísimo mensaje que le dejaron a Mario Guerci sus vecinos. Cabe destacar que todavía ni el modelo ni Soledad Bayona salieron a responder los rumores que propiciaron este escándalo, aunque sí desmintieron tener un vínculo más allá del laboral.

Los finalistas de La Academia de Showmatch

Mario Guerci y Soledad Bayona sorprendieron al meterse entre las 9 parejas que quedan en el programa ya que estaban lejos de ser de los favoritos. La pareja del escándalo es del grupo de participantes que son parte del ciclo desde que comenzó en mayo junto con Rocío Marengo, Lizardo Ponce, Agustín “Cachete” Sierra y Candela Ruggeri. Mientras que Celeste Muriega, Agustín Barajas, Noelia Marzol y Rocío Igarzábal se sumaron recientemente a la competencia, una situación que generó muchas quejas entre los participantes que están desde el principio.