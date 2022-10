Tinelli quedó conmocionado tras escuchar a Flor Álvarez: "Sin palabras"

La artista callejera no vidente se ganó el corazón de todos y volvió a emocionar en Canta Conmigo Ahora.

Flor Álvarez es la artista callejera ciega que participa del reality show Canta Conmigo Ahora por El Trece desde hace varios meses y ahora está en las últimas instancias. Tras haber cantado un tema de Alejandro Sanz, Marcelo Tinelli puso al aire varios videos de su familia apoyándola que generó muchas emociones tanto en el conductor como en el jurado.

"Sin palabras de verdad. Me emociono porque recuerdo ese primer día en el que arranqué en la calle", expresó la cantante, a quien se le caían las lágrimas. "De repente estar acá... la verdad que no lo conté nunca pero venía muy frustrada este último tiempo porque si bien amo lo que hago no avanzaba", reveló Flor, quien habló frente a la atenta mirada de todos.

La artista cordobesa que se lanzó a cantar en la calle llegó a Canta Conmigo Ahora a principios de agosto de 2022. Una de sus actividades paralelas a su rol como cantante es que enseña musicografía braile, una disciplina orientada a personas con discapacidad visual con el objetivo de que puedan leer y escribir música en braile.

"Este escenario me dio la posibilidad de mostrarme ante más gente. Voy a agradecerte toda la vida a vos Marce y a la producción por la oportunidad. Pase lo que pase ya me cambiaron la vida", destacó, mientras la cámara enfocaba a muchas personas del jurado y del público muy conmovidas. En la edición del lunes 10 de octubre, Flor cantó el tema Y ¿si fuera ella? de Alejandro Sanz y obtuvo 82 puntos.

Le dedicó una canción a su hija y emocionó a Marcelo Tinelli

Mariano Rodríguez, un hombre oriundo de Lanús, se presentó a Canta Conmigo Ahora (El Trece) e hizo emocionar a todos con su performance, la cual le dedicó a su hija, quien lo estaba mirando desde la tribuna. Tanto su despliegue en el escenario como su discurso emocionaron profundamente a los miembros del jurado y a Marcelo Tinelli, el conductor del ciclo.

Mariano se convirtió en uno de los concursantes preferido por el público, no solamente por su voz sino también por su carisma y actitud en el escenario. Al terminar de cantar, todo el jurado lo ovacionó de pie. "¡La clavó en el ángulo! ¡Cómo gritaban y aplaudían todos, tremendo! Impresionante, Mariano, qué emoción", expresó Tinelli.

"Ay, hermano. Lo único que quiero decir es... Vino mi hija a verme. Mi amor, te amo", dijo el hombre, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Y confesó: "Me mató cuando me enteré que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente y ella me lo reprocha toda la vida, porque ya es grande, y lo mejor de la vida me lo perdí, que era el momento de crecimiento. Y sin embargo ella está al lado mío y me parte el corazón. Lo único que voy a decir".