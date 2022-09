Tiembla El Trece: Laurita Fernández le dio la peor noticia a Guido Kaczka

Según trascendió, la conductora y bailarina tomó una radical decisión con respecto a su futuro en el canal de Adrián Suar.

Laurita Fernández tomó una determinante decisión sobre su futuro en El Trece. Hace casi un año que la bailarina tomó la conducción de Bienvenidos a Bordo, ciclo de juegos y entretenimiento que se emite por la pantalla del canal de Adrián Suar. Sin embargo, aunque sus números de rating son muy buenos, parece que la determinación de Fernández es definitiva.

La información se dio a conocer en una de las más recientes emisiones de Gossip, ciclo que conduce Laura Ubfal por la pantalla de Net TV. Al parecer, la bailarina y conductora siente que su tiempo en la pantalla de El Trece ya está cumplido y decidió tomar otros rumbos laborales alejada del ciclo de entretenimiento.

"Contó Laura Fernández este fin de semana que se va de Bienvenidos a Bordo y es lógico, todo tiene un tiempo", reveló Ubfal. Cabe recordar que la bailarina había tomado la posta del programa luego de que Guido Kaczka decidiera únicamente dedicarse a la producción del ciclo, pero ahora quiere apostar a otros proyectos.

En ese sentido, la periodista de espectáculos explicó: "Ella salió a reemplazar a Guido Kaczka y lo hizo muy bien, pero me parece que el programa ya no da para más. Ya no saben qué inventar y, por otra parte, Laurita le pone todo, pero tiene muchos proyectos por delante". Entre las propuestas de Fernández mencionó películas, series e incluso un posible programa de radio diario.

Además, la conductora del ciclo también hizo énfasis en el gran problema al que se enfrentaría El Trece tras la salida de Laurita Fernández. "Si se va Laurita y se va Barassi, va a quedar un bache muy grande en las tardes de El Trece. Entonces hay que ver ahí", sentenció.

Nazarena Vélez fue con todo contra Laurita Fernández: "Un poco zorrita"

Nazarena Vélez le contestó nuevamente a Laurita Fernández y se quedó con la última palabra en medio del escándalo mediático que protagonizan hace unos días. La situación se remonta a unos años atrás, cuando Laurita comenzó a salir con Fede Bal, justo después de que él finalizara su relación con Barbie Vélez, hija de Nazarena. Aunque ahora es una historia del pasada, parece que a la famosa actriz aún le resuena en su memoria.

El nueva escándalo se desenvolvió luego de que Nazarena, panelista de LAM, comparara a la bailarina con "La China" Suárez y Laurita replicara al asegurar que "le chupa un huevo lo que diga". Ante las fuertes declaraciones de la conductora de Bienvenidos a Bordo, la reconocida actriz decidió contestarle de forma irónica y con un fuerte insulto.

"¿Por qué la odiás a Laurita?", preguntó Ángel De Brito, conductor del ciclo, a Nazarena Vélez. Entonces, la actriz y panelista contestó tajante: "Yo no la odio, es más le tengo que dar las gracias. Gracias a ella, hoy tengo un presente hermoso. La verdad es que Barbie no la estaba pasando bien en ese momento, pero cortémosla porque sino mi hija se pone mal".

Sin embargo, el descargo no terminó ahí, ya que Vélez acotó: "Pero de verdad tengo que terminar dándole las gracias. Su actitud, que fue un poco zorrita, hizo que hoy Barbie viva un hermoso momento". Además, la actriz aseguró que Barbie definitivamente tenía que separarse de Fede Bal para poder salir adelante.