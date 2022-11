Thiago, en la mira de Gran Hermano por ejercer acoso en la casa: "Caca de persona"

El joven tocó a su compañero mientras dormía y las redes sociales piden sanción. Thiago quiso hacer un chascarrillo con sus amigos y quedó expuesto en la transmisión en vivo de Gran Hermano.

Thiago de Gran Hermano fue blanco de críticas en las redes sociales tras tocar a su compañero de cuarto mientras dormía. El joven quiso hacer reír a sus demás convivientes varones y se acostó sobre Agustín, lo que causó carcajadas en los demás.

El clip viralizado en las redes muestra a Agustín durmiendo boca abajo en su cama y a Thiago, quien se acuesta sobre su compañero y le acaricia la espalda durante unos segundos. Acto seguido, el joven de 19 sale corriendo de la habitación entre carcajadas por lo que había hecho.

El usuario de Twitter PoggiBoy fue uno de los que subió el video y rápidamente obtuvo miles de likes en apoyo a su comentario sobre la supuesta doble moral de Thiago en relación a su homofobia. "El mismo que hace unos días decía que le daba miedo Agustín porque piensa que es gay de forma despectiva. Va, lo jode y lo provoca. Pelotudos como este me topé miles, y les aseguro que son una caca de persona", se puede leer en el tweet.

La misma cuenta de Twitter en otro posteo hizo alusión a un comentario de Thiago a Agustín después del momento que protagonizaron. El joven le aconsejó que no se duerma más boca abajo y Agustín dio a entender que le había gustado lo que le hizo, a modo de broma. "Entonces no lo hago más, me da miedo", respondió Thiago, a lo que PoggiBoy calificó como homofóbico. "Thiago sigue molestando a Agustín con su sexualidad. Y nuestro Frodo querido maneja la situación con bastante altura", escribió el twittero.

Las reacciones de la gente ante el momento de Thiago y Agustín