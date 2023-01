Thiago confirmó que Daniela filtró información de afuera y se viven horas calientes en Gran Hermano: "La rajaron"

El último eliminado de la casa de Gran Hermano dio a conocer que su pareja le dio información cuando estaba en el reality. La revelación de Thiago sobre Daniela hizo que las redes explotaran.

Thiago Medina de Gran Hermano reveló que Daniela Celis le ofreció información de afuera cuando reingresó a la casa de Telefe y esto podía significar una expulsión para la joven. Las redes sociales explotaron cuando el último eliminado contó esa situación y recordaron la medida que la producción tomó con Juliana por haber hablado de más.

Cuando en el programa de Gran Hermano pusieron tapes para mostrarle a Thiago las cosas que Daniela dijo cuando estuvo fuera de la casa, el joven se rió y dio a entender que ya tenpia esos datos porque Daniela se los había contado en la casa. En ese momento, comenzó el estallido de memes en Twitter.

"Thiago contando que ya sabía lo de la venganza de Daniela y que ella le contó que la gente la metió para eso. A Juliana la rajaron sin valija por mucho menos" y "‘Te hizo espontánea Daniela’. ‘Sí, me contó Dani’. ‘Entró a vengarse’. ‘Sí, sí, me dijo’. ‘La gente no te quiere’. ‘Jaja, también me contó'. Está exponiendo todo lo que le contó" fueron algunos de los tweets que señalaron la regla que rompió Daniela en Gran Hermano.

Los tweets y memes por el exabrupto de Thiago

Fuerte diálogo entre Julieta Poggio y Daniela Celis sobre Thiago Medina

Julieta le preguntó a Daniela si estaba realmente enamorada de Thiago y así se originó un debate en el que la bailarina le dio a su amiga su negativa opinión ante ese amorío.

Julieta: "¿De verdad estás enamorada?"

Daniela: "Acá adentro, en la casa de Gran Hermano, siento que sí".

Julieta: "No, Dani, eso no es una respuesta".

Daniela: "¡Si!"

Julieta: "No podés estar enamorada en un lugar y en otro no. Cuando estás enamorada es un sentimiento que lo sentís donde sea y es tan fuerte que no tenés dudas".

Daniela: "Yo siento que sí, entonces".

Julieta: "Bueno, entonces, eso decime".

Daniela: "¿Te digo lo que siento? Siento que me muero de ganas de encontrarme con él afuera y ver qué siento realmente. Eso siento".