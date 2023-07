Tenso cruce entre Mariel Di Lenarda y Santiago Sposato por Yanina Latorre: "Es injusto"

La periodista reaccionó ante las duras palabras del notero de LAM tras ganar un Martín Fierro como mejor panelista. Mariel Di Lenarda debió enfrentar al cronista que defendió a Yanina Latorre.

Mariel Di Lenarda fue bastardeada por el notero de LAM en los Martín Fierro después de haber ganado el galardón por mejor panelista de televisión. El miembro del ciclo de América TV defendió a su compañera Yanina Latorre, quien estaba nominada pero no fue elegida por los miembros de APTRA.

El cronista interceptó a la panelista de Nosotros a la Mañana en el banner de prensa de los MF al que acuden los ganadores con su galardón para dar notas a los periodistas. A pesar del clima festivo que se vivía, el periodista Santiago Sposato soltó una fuerte frase contra Di Lenarda en su cara y ella reaccionó con altura.

El tenso cruce

Sposato: "Nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que Yanina Latorre significa para el panelismo”

Mariel: "La verdad es que me dejás sin palabras porque vengo festejando desde hace algunos minutos. La iba a buscar a Yanina (Latorre), lo compartí con Sol (Pérez). ¿En serio te parece injusto? ¿De verdad?"

S: "Me parece que sos una excelente periodista y que tal vez lo merecías por tu labor periodística, pero me parece que Yanina Latorre como panelista está por encima. Es una opinión personal"

M: "Me encanta (su trabajo) yo lo se lo dije a Yanina en privado y también se lo digo ahora ante las cámaras, pero no me parece bien la palabra ‘injusto’ porque yo laburo hace millones de años de esto. Lo estoy disfrutando y no voy a pedir disculpas por un premio"

S: "Vos no marcás agenda como Yanina a la que después la levantan en todos los portales"

M: "Ella manda la agenda de espectáculos, yo puedo marcar la mía. Cada uno lo hace desde su lugar. Así que nada, feliz"

La fuerte pelea de Moria Casán y Yanina Latorre

Moria Casán fue consultada por el notero de LAM por el rol de Yanina Latorre como panelista cuando la diva salía del lugar donde firmó contrato para ser parte del jurado de Bailando por un sueño. "No me llevo porque no la veo. Me molesta un poco su voz cuando grita y me parece que se cree un poco demasiado su personaje. Una mina muy golpeada. Tiene que bajar un poco la histeria, para que sea más relajada, y para que sea más dama, aunque sea la puteada… un poquito más tranquila, pero esto es desde mi punto de vista tipo mamá, no sé si podría ser su abuela, pero tu mamá sí", soltó la diva.

Yanina Latorre no se quedó callada ante las palabras de "La One" y reaccionó ante sus dichos desde el panel de LAM. "Me chupa tres huevos. Me va re bien, estoy contenta. Me encanta porque va cambiando, la última vez que dio una nota para 'LAM' dijo que yo era bárbara, que era la mejor... Moria, estamos grandes, podes ser mi mamá, es verdad", comentó la esposa de Diego Latorre. Y cerró: "¿Que 'estoy muy golpeada' por un cuerno? Vos estarías golpeadísima, dejate de joder, basta de pegarme con eso, peguenme con otra cosa, no estoy golpeada, por dios. Ella pasa del amor al dio, debe querer volver a la tele, una respuestita".

Moria Casán fue consultada por los dichos de Latorre en un evento y volvió a lanzar duros dardos hacia la panelista, sin tapujos. " A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles de más son de ella. Yo no la ataqué ni nada y ni le dije que era mayor, es una mina que no escucha y que no esta bién de la cabeza. Es una grosera", soltó y, para sorpresa de muchos, Yanina Latorre no le respondió.