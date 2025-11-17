Tenía 84 años y padecía cáncer: dolor por la muerte de una reconocida actriz.

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de la aclamada actriz de Broadway Elizabeth Franz, ganadora de un premio Tony, Qué se sabe sobre su fallecimiento.

Su esposo, Christopher Pelham, confirmó en las últimas horas a The New York Times que el deceso de la mujer de 84 años ocurrió el pasado 4 de noviembre en su casa de Connecticut. La causa fue cáncer y una "reacción severa" a los medicamentos del tratamiento.

Elizabeth Franz fue mundialmente conocida por su interpretación de Linda Loman, la esposa de Willy Loman (interpretado por Brian Dennehy), en la aclamada reposición de "Muerte de un viajante" de Arthur Miller en Broadway en 1999. Esa actuación, considerada magistral por la crítica, fue la más destacada de su carrera y le valió el premio Tony a la Mejor Actriz de Reparto en una Obra. Su interpretación redefinió al personaje, dándole una "poderosa protección subyacente que surge como furia", según describió el propio Arthur Miller. Franz también repitió este rol en una adaptación televisiva en el año 2000, por la cual recibió una nominación al premio Emmy.

Aunque Broadway fue su hogar, Franz fue un rostro recurrente en la televisión estadounidense. Millones la recuerdan por su papel de Marsha, la jefa de Roseanne en la icónica comedia Roseanne. Además, tuvo participaciones memorables en series de enorme éxito como Gilmore Girls (donde interpretó a Mia, la dueña original del Independence Inn), Law & Order (La Ley y el Orden), Grey's Anatomy y Cold Case.

La muerte de la actriz Elizabeth Franz conmocionó al mundo del espectáculo.

Su carrera y nominaciones

Nacida en Akron, Ohio, y formada en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas, la carrera de Franz estuvo plagada de éxitos. Además de su Tony, ganó un prestigioso premio Obie por su actuación en Sister Mary Ignatius Explains It All for You. Recibió otras dos nominaciones al Tony: la primera en 1983 por la comedia de Neil Simon "Brighton Beach Memoirs" y la última en 2002 por "Morning’s at Seven".