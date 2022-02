Susana Roccasalvo estalló por una fake news de El Nueve: "Antes cuidaban a las figuras"

La conductora de televisión Susana Roccasalvo hizo un fuerte descargo en medio de su programa sobre los rumores que la rodeaban.

Susana Roccasalvo expresó su enojo en medio de una emisión de su programa de televisión y lanzó contundentes dardos al canal que pertenece, porque no la habrían cuidado como a ella le hubiera gustado. La conductora desmintió un rumor de romance que la rodeó durante días y del cual se hicieron eco varios medios, incluidos algunos programas de su canal.

La periodista se molestó porque no consultaran a la principal fuente, ella, y sobre todo la enojó el hecho de que en El Nueve, canal donde lleva adelante su Implacables desde hace años, también se haya hecho referencia a esos rumores. "¿Qué pasó con vos y Alberto Martín? Estuviste en la semana en todas partes ¡Ahora me matás!", le consultó Daniel Gómez Rinaldi en pleno vivo, a modo de humorada, pero Susana decidió aprovechar la ocasión e hizo sus sentimientos a las autoridades del canal.

"¡Sos un amigazo! De paso voy a aclararlo…porque antes en los canales cuidaban a las figuras", comenzó su fuerte descargo la presentadora, como respuesta a su panelista. "El domingo a la noche veo en el Instagram del El Nueve, muchas gracias a la gente que maneja eso,veo ‘el apriete de Alberto Martín a Roccasalvo’…y bueno ¡Ahí arrancamos!", enunció sobre la sorpresa que se llevó cuando vio que desde las redes sociales del canal habían hecho alusión a las especulaciones que rodeaban su figura.

Por otro lado, la celebridad comentó que fue su hija quien la alertó en otro momento en que El Nueve le habría dado la espalda. "Me han llamado en la semana la gente de Bendita. Un día yo estaba comiendo y mi hija me manda una captura y me avisa que estaba en el programa de Beto Casella", expresó en medio de su descargo, en un tono entre serio y sarcástico. "En este programa, como todos los de espectáculos, hacemos hincapié en la parte que más le gusta al público, que es la parte privada de los actores".

El motivo del malentendido en relación a Susana Roccasalvo y Alberto Martín

En medio de una entrevista, Roccasalvo lo chicaneó a Martín sobre sus supuestos amoríos y él redobló la apuesta. De esa manera, muchos pensaron que pasaba algo entre las celebridades. "Todos lo que lo conocemos hace tanto tiempo, lo incentivamos y lo chicaneamos con alguna novia, pero el señor tiene muchos años de oficio ¡Y me chicaneó a mí! ¡Pero lejos!".