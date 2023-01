Susana Roccasalvo se cansó y expuso a Adrián Suar y El Trece: "Muy fuerte"

La conductora de televisión habló sobre las decisiones de El Trece y el mal rating que obtiene. Susana Roccasalvo fue lapidaria con Adrián Suar por su manera de llevar adelante la programación del canal.

Susana Roccasalvo fue lapidaria con Adrián Suar por las apuestas que el gerente de programación de El Trece ha hecho en el verano 2023. La periodista y conductora de televisión analizó la novela turca y El Hotel de los Famosos, ambos ciclo nuevos del canal del Grupo Clarín, con pocos resultados a nivel audiencia.

"En estos 25 años que estoy, me ha ido muy bien y muy mal. Aquí estoy, en la lona, tranquilo pero tengo algo que me gusta. Creo mucho en mi equipo, creo mucho en el canal y en la gente que ve Canal Trece", soltó Adrián Suar en una entrevista, en la que reconoció su responsabilidad ante el mal momento que atraviesa el canal, con números muy bajos en comparación de Telefe, que está en su mejor momento.

Roccasalvo analizó las palabras de Suar y, a pesar de reconocer su entereza al hablar sobre el tema, fue lapidaria con el empresario: "Si no me dicen que es reveladora esta nota, dijo el responsable absoluto soy yo. Que un programador de un canal líder diga esto es fuerte, es muy fuerte. La novela turca, en un momento tan sensible de nuestro país en donde tantas criaturas han muerto por violencia, ver una madre sufrir otra vez. Uno quiero ver una novela turca de amor esas que se rompen la boca de un beso".

"Tienen que editar todo el hotel porque una cosa es mandarlo a las diez de la noche y otra, es a la tarde", analizó Roccasalvo, implacable. Por su parte, el panelista Daniel Gómez Rinaldi acotó: "El noticiero tenía con años de trayectoria, la gente busca credibilidad en los conductores. Hicieron cambios, no tengo nada con Leuco y Geuna pero cambiar de Mónica y Cesar o María Laura Santillán, a chicos que yo no lo digo, lo dice la medición, de once puntos que tiene Telefe bajan a cuatro pero son desaciertos de la gerencia" y Roccasalvo aclaró que los noticiero son parte de una gerencia aparte, por lo que le quitó responsabilidad a Suar en ese caso.

Las críticas de Flor de la V a El Hotel de los Famosos

"Volvió ‘El Hotel Transilvania’. Si vos creías que los famosos del año pasado eran de cabotaje, ahora directamente, ¡nos fuimos a la B! Marengo es Susana Giménez ahí. En ese elenco es Susana, Mirtha (Legrand) y Moria (Casán) todas juntas", soltó entre risas la conductora de Intrusos.