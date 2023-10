Susana Giménez se hartó y ventiló todo sobre Moria Casán: "Me acuerdo"

Susana Giménez habló sobre su distanciamiento de Moria Casán y contó lo que la diva no quería que se sepa.

Susana Giménez es una de las conductoras de televisión más destacadas del país, así como Moria Casán, quien también cuenta con una amplia experiencia en la industria de la televisión. Si bien conformaron un dúo icónico y son amigas desde hace años, también es sabido que protagonizaron fuertes peleas a lo largo de su relación. En las últimas horas, fue Susana quien rompió el silencio sobre su enfrentamiento, después de mucho tiempo callada y alejada de la polémica.

El conflicto comenzó el pasado martes 10 de octubre de 2023, cuando Susana estuvo como invitada en LAM (América TV), el ciclo conducido por Ángel de Brito. En medio de la conversación, el conductor nombró a Moria y aprovechó la situación para preguntarle cómo es su relación al día de hoy. Lejos de quedarse callada, la actriz dio a conocer todos los detalles que nadie sabía sobre su amistad.

"Sos una mujer que va sin restricciones. Me acuerdo de Antonio (Gasalla), o cuando la llevabas a Moria al living, que te decía de todo...", le señaló De Brito al comienzo de la nota. "Sí, a todos mis amigos", recordó Susana, entre risas. Y al referirse a "La One", confesó: "Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mí así que no entiendo por qué, pero bueno. Ya se le pasará, o no, me da igual".

"Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa... Igual vos no contestás en general...", comentó De Brito. "Yo no contesto porque a mí las discusiones me parecen un plomo. No ganás nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasamos en el trabajo", concluyó la diva, dando el tema por cerrado.

La palabra de Moria Casán sobre su relación con Susana Giménez

Meses atrás, Moria había declarado en diálogo con Gente que su relación con Susana "quedó anclada en los 80", insinuando que no son tan amigas como la gente piensa. "He ido muchas veces a su programa pero, contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo. Reconozco que yo he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal. Porque ni nos hablamos ni nos saludamos para nuestros cumpleaños”, confesó.

A pesar de esto, destacó que la conductora siempre fue muy buena con ella. "No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en La Mary. Pero, bueno, tenemos otro crecimiento”, reflexionó. Sobre esto último, señaló, filosa: “Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del ‘Shock’. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo… Bueno, no tanto”.