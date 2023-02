Moria Casán reveló la verdad de su relación con Susana Giménez: "Rivalidad"

La exjurado de Showmatch se pronunció sobre su vínculo con su coelga y fue contundente en su descargo. Moria Casán y Susana Giménez han tenido una extraña relación a lo largo de las décadas de sus carreras.

Moria Casán habló una vez más de su vínculo con Susana Giménez y se mostró más sincera que nunca. La mamá de Sofía Gala Castiglione y la conductora de Telefe trabajaron juntas con Olmedo y Porcel en los 80 y por ese motivo sus imágenes quedaron ligadas hasta la actualidad.

"Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal. Es que nuestra relación quedó anclada en los 80. He ido muchas veces a su programa, pero contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo. Ella fue a verme a la obra que hice con la Coca Sarli y en Brujas", comenzó su descargo la "One" en diálogo con Gente.

Moria reveló que nunca se habla con Susana, ni siquiera para las fechas de sus cumpleaños. "No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en la Mary. Pero bueno, tenemos otro crecimiento. Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del Shock. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo", continuó la diva. Y cerró: "Tengo pocas amigas en el medio. Para mí son esas con las que nos instagrameamos aunque no nos veamos tanto. Nos ponemos al tanto del crecimiento de nuestras nietas, no hay nada de show off".

Moria Casán sobre su amor por "Pato" Galmarini

"La primera vez que nos encontramos fue en A la cama con Moria, fue como un invitado más y nunca más lo vi hasta hace poco. Cuando nos reconectamos y me llamó a casa, con la excusa del otorgamiento de un premio, me invitó a tomar algo", comentó Moria en diálogo con El Destape en 2022. Y siguió: "A lo del premio le fallé, le dije que iba a ir y no fui. Pero él fue insistente: siguió mandándome videos e historias del peronismo por WhatsApp –aclaro que yo no soy ni peronista ni nada, soy ‘casanística’, pero mi familia ha sido de estirpe peronista y radical- y empezó a interesarme".

Moria destacó la manera de hablar y de escribir de Galmarini y habló sobre el apego del político al pasado: "A sus charlas en blanco y negro, les puse color. Parece el canal Volver".