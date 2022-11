Susana Gimenez le tiró a Luciana Salazar lo que nadie se animaba

Susana Giménez se cruzó a Luciana Salazar en un evento y no pudo evitar burlarse de su look.

Susana Giménez protagonizó un incómodo momento con Luciana Salazar en un evento: al ver a la modelo llegar, no pudo ocultar su sorpresa y rechazo por el vestido que llevaba puesto.

Luciana y su hija Matilda, de 4 años, fueron a la Gala de los Personajes del Año, organizada por la Revista Gente, y aparecieron lookeadas con vestidos dorados. Susana intentó disimular su rechazo al ver el vestido de la modelo, pero sus gestos la delataron.

Todo ocurrió cuando la conductora estaba dando una nota y de repente vio llegar a Salazar junto con la niña. Al ver a Luciana con un vestido con un tajo en la pierna, corset, plumas y brillos, rápidamente desvió la mirada hacia Matilda. “Ay, mirá… ¡Me mata!", exclamó Susana. "¿Esa es la hija de Luciana? Me mata”, agregó, mientras miraba a la pequeña.

“Ay, ese me encanta, me mata… Es re burlón, se sorprendió al ver a Luciana. Es como cuando dice: ‘Ay, qué flaquito que está…’. Es re burlón”, opinó Mariano Caprarola en Mañanísima (Ciudad Magazine). “Primero se sorprende con Luli y después mete a Matilda de excusa como para que no se note”, destacó el productor. .

"Ella mira para el costado de reojo, focaliza y mira quién es. Te conozco, Susana, no te gustó Luciana", concluyó Mariano, entre risas. Y sobre el outfit de la modelo, comentó: “Tiene plumas, tiene corset y otras cosas que se usan, pero está todo combinado. Aparte está en tanga”. “La nena parece una princesa…”, comentó "Pampito", a lo que Caprarola agregó con humor que las sandalias de la nena "valen más que un departamento".

La NASA y el FBI investigan un OVNI en la casa de Susana Giménez

Susana Giménez quedó en el medio de una investigación por parte de la NASA y el FBI luego de que varios vecinos de su casa en Uruguay denunciaran la presencia de OVNIS. Un vecino tomó una imagen de lo que parecería ser un plato volador, pasando extremadamente cerca de la casa de la conductora.

"Conociendo el lugar desde donde se sacó la foto, no podría ser un objeto lanzado como disco, ni tampoco un Dron, ya que hay algún detalle de distinta tonalidad, pero sin poder precisar distancia. Comparando el plano que conforman la fachada y el cable de tensión, me atrevo a decir, que el objeto está volando a cierta distancia de este plano", aseguraron expertos en OVNIS de un centro de Uruguay, en diálogo con A la Tarde (América TV).