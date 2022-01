Sorpresa total: quién fue el tercer participante en volver a MasterChef Celebrity

Luego de haber quedado fuera de competencia y perder su oportunidad de retomar en el repechaje, una participante hizo su sorpresiva aparición en MasterChef Celebrity.

Luego de darles una segunda oportunidad a todos los participantes que habían sido eliminados hasta mitad de competencia en MasterChef Celebrity, la semana de repechaje finalizó con la vuelta de dos participantes que habían demostrado cuánto habían estudiado y se habían preparado para retomar la competencia: Juariu y Denise Dumas. Pero la situación no terminó ahí, ya que apenas finalizó la emisión, Gastón Dalmau, el host digital del programa, anunció una importante noticia.

"Van a poder tener una oportunidad más para volver a estas cocinas. Vamos a hacer otra competencia llamada MasterChef a la carta, donde solamente uno de ustedes va a poder reincorporarse", anunció Dalmau. Inmediatamente después de que finalizara la emisión del domingo del reality, se estrenó este episodio por Pluto TV, en donde anunciaron que el elegido para retomar la competencia se reincorporaría al día siguiente directamente ya dentro de la competencia.

Es así como este lunes, las puertas de "las cocinas más famosas del mundo" se abrieron y junto a los participantes que nunca habían dejado la competencia, apareció "La Tigresa" Acuña, la participante que había logrado conquistar a Dolly Irigoyen en la competencia paralela que conduce Gastón Dalmau y se había convertido en la tercera participante en retomar la competencia. Esta es la primera vez que solo mujeres tienen la oportunidad de retomar MasterChef Celebrity luego de haber dado tanta batalla.

"La Tigresa" Acuña volvió recargada: apuntó contra una de sus compañeras sin piedad

Tal como sucede con cada participante que se despide de MasterChef Celebrity en la gala de los días domingo, el eliminado se sube al taxi de Robertito Funes Ugarte y ambos dan inicio a una nueva emisión de Viaje Chef, el formato que se emite para repasar el recorrido de cada concursante dentro del famoso certamen de cocina.

En el momento en que "La Tigresa" Acuña quedó eliminada por primera vez de MasterChef Celebrity, la artista no disimuló en mostrar su enojo con la producción, por lo que apuntó contra Germán Martitegui al asegurar que le gustaría verlo en un ring de boxeo y también criticó a su compañera Juariu, al acusarla de exagerada y de "no ser graciosa".

En este marco, cuando Marcela "La Tigresa" Acuña regresó a la competencia, sus compañeros no tardaron en pedirle explicaciones sobre sus dichos sobre Juariu. Fiel a su estilo tajante, la famosa boxeadora no se achicó y le dijo de frente a la periodista lo que opinaba de ella: "A veces se hace la graciosa y no le sale. A muchas personas le parece graciosa, pero a mi no", confesó. Frente a esto, la ex panelista de Bendita no quiso agrandar el problema, pero aseguró que le había molestado bastante lo que su compañera dijo sobre ella.