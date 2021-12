Silvia Süller enfrentó los rumores de un romance con Lagomarsino: "Todo bien"

Silvia Süller habló sobre su supuesto romance con Diego Lagomarsino tras la foto juntos que se viralizó y sorprendió.

Después de que se viralizara y sorprendiera una foto de Silvia Süller y Diego Lagomarsino juntos, ella salió a aclarar los rumores de romance durante su entrevista con TN (Todo Noticias) y fue contundente al respecto de la relación que lleva con el excolaborador de Alberto Nisman.

Si bien este trascendido sacudió a la farándula argentina durante la tarde del miércoles 1° de diciembre de 2021, la exvedette, cantante, actriz, exconductora y exmodelo de 63 años fue contundente al respecto y aclaró qué ocurre con el perito informático que saltó a la fama después de la muerte del fiscal el 18 de enero de 2015.

Todo comenzó cuando Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), reveló una imagen de los dos protagonistas juntos y aseguró: “El mes pasado, Silvia perdió su celular en un taxi y les pidió ayuda a sus seguidores para encontrarlo. ¿Quién apareció en su casa para resolverle este problema? Lagomarsino”.

Además, el comunicador aseveró: “Me dicen que cuando ella lo ve está feliz y que estaría enganchada amorosamente". Y agregó que entre ellos aún hoy "hay chats donde se maneja el doble sentido. Chichoneaban en esas comunicaciones vía WhatsApp. También dijeron que se re divirtieron cuando estuvieron juntos”.

Sin embargo, Silvia Süller salió a desmentir esta situación en forma lapidaria en TN: “Todo bien con Diego Lagomarsino, es macanudísimo, pero nada de romance. Él me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”.

Por si quedaba alguna duda acerca de esta situación, la mediática reiteró que no existe "nada de romance ni nada por el estilo" y, de hecho, concluyó: "Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de (Silvio) Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”.

Silvia Suller habló sobre su supuesto romance con Diego Lagomarsino.

Diego Lagomarsino se refirió a su supuesto romance con Silvia Süller

En el diálogo con El Destape, el perito informático señaló: “Ella perdió un celular e intenté recuperarle la cuenta de Gmail, me contactó por medio de un abogado. Lamentablemente, no siempre es posible recuperar las cuentas. Me contactan un montón de personas por estos temas... A muchos los pude ayudar y, lamentablemente, con otras no se pudo. ¿Romance? No, señor. Es un tema laboral, menos mal que no me inventan una relación con cada persona que me contacta”.