Silvia Süller se separó de su novio de 23 años: "El que con niños se acuesta, mojado se despierta"

La mediática terminó su noviazgo con el joven uruguayo y lo comunicó a través de sus redes sociales. Luego explicó los detalles de su decisión en una entrevista.

Silvia Süller confirmó su separación de Martín Lema, el joven uruguayo con quien había comenzado un noviazgo virtual a través de las redes sociales en plena pandemia de coronavirus. La relación a distancia duró un año e incluso hubo planes de casamiento a futuro, pero la mediática decidió ponerle punto final al romance y brindó los detalles de su decisión.

En mayo, la hermana de Guido Süller sorprendió al revelar un nuevo capítulo amoroso de su vida: “Yo soy separada y él soltero; me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida, yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir”. Sin embargo, aquellos momentos de dicha quedaron atrás: en las últimas horas, decidió comunicar en su cuenta de Instagram que ya no tiene ningún vínculo con el hombre 40 años menor.

La publicación con la que Silvia Süller comunicó que terminó su relación.

“Se terminó al fin. ¿Acaso alguien pensó que podría pasar algo? El que con niños se acuesta, mojado se despierta. Antes de que pase, soy lo suficientemente inteligente”, escribió en un posteo. Luego amplió las razones de la ruptura en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Se perdió la magia y ya pasó un año, no es lo mismo que al principio”, contó. “Estos últimos meses fueron chatos y yo soy una persona que me tenés que divertir y hacer reír; fueron meses muy lindos los primeros, pero ahora los últimos no”, detalló. Además, aclaró que la diferencia de edad se hizo notoria con el correr del tiempo y se desilusionó por “las mentiras que descubrió”. En este sentido, confesó: “A mí me molestaba mucho que no haya terminado el colegio, que no sepa los cinco continentes, que no estudie periodismo como dice. Todo eso me fue enfriando”.

También explicó que la distancia física complicó aún más la situación y que, aunque tuviera la posibilidad de viajar al país vecino para concretar una cita frente a frente, ya no está interesada. “Tiene 23 años, hay 40 años de diferencia, ¿qué voy a pretender? ¿Qué me puede dar? Diversión y nada más”, sentenció. Y cerró: “No hay amor, yo estoy perfecta y me saqué un peso de encima. Un poco psicópata también era él, y esas cosas no me gustan”.