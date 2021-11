Lagomarsino reveló el vínculo laboral con Nisman: "Le devolvía el 50% del sueldo"

El perito informático se refirió nuevamente al suicidio del exfiscal y dio detalles de su relación laboral cuando fue su colaborador.

El perito informático Diego Lagomarsino, procesado en el marco de la causa que investiga la muerte Alberto Nisman, volvió a hablar sobre la muerte del fiscal, del que fue colaborador y reveló cómo fue su vínculo laboral. "De lo que cobraba la mitad se la tenía que devolver, yo le devolvía el 50 por ciento del sueldo", detalló.

"El primer día que hablamos de la relación laboral me habló del 50 por ciento de la devolución del sueldo, la mitad se la tenía que devolver. Cuando nos juntamos para hablar del trabajo me dijo 'vas a ganar cierto monto y la mitad me la vas a tener que dar'", reveló en el programa Método Rebord respecto a la charla que tuvo con Nisman.

El técnico informático contó que Nisman se manejaba así con sus empleados. "A la empleada doméstica le dijo que no le aumentaba el sueldo porque la iba a llevar a trabajar a la UFI Amia", detalló Lagomarsino al sostener cómo era su sueldo. "Yo no ganaba una fortuna. Le devolvía el 50 por ciento. Cobraba el 5 día hábil descontaba los impuestos y lo que quedaba la mitad se la ponía en un sobre y se la enviaba", detalló y aseguró que para saber que dice la verdad pidan al "Banco Ciudad sus movimientos".

En otro momento de la entrevista, Diego Lagomarsino, el perito informático procesado como partícipe en la muerte del fiscal Alberto Nisman, admitió que "no hay un minuto" en que no piense en el fiscal. "No hay un minuto en mi vida que no piense en Nisman", lanzó Lagomarsino.

También develó que Nisman le pido un favor a la que él accedió y fue que sea cotitular de una cuenta bancaria en Estados Unidos. Según Lagomarsino, el fiscal necesitaba un tercer representante porque su madre, una de las partes de la cuenta, "estaba jodida" y que si moría, no quería perder la mitad del dinero. "Acepté pero nunca supe de dónde vino el dinero", admitió.

Actualmente, Lagomarsino se enfrenta a la inhibición de sus bienes por disposición del juez federal Julián Ercolini junto con la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Gargunkel y Sandra Nisman, y del empresario Claudio Picón, en la causa en la que se investiga presunto lavado de dinero del difunto fiscal.

La inhibición apunta a garantizar la sanción pecuniaria de una eventual condena, que oscila entre dos y diez veces el monto del dinero lavado. Los bienes habían sido embargados el año pasado, pero la Cámara Federal revocó parcialmente esa decisión al considerar que "luce desmesurada". La medida que se ordena es más que justa y suficiente para asegurar y garantizar la eficacia práctica de la sentencia que pudiera recaer en este proceso", sostuvo el juez Ercolini.