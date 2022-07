Seguridad Vial destrozó a Mariano Iúdica por el accidente con la hija de Callejón: "Absurdo"

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial criticó a Mariano Iúdica y la producción de América TV por el hecho ocurrido con la hija de María Fernanda Callejón.

Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, criticó a Mariano Iúdica y la producción de La Noche del Domingo por lo ocurrido en vivo con la hija de María Fernanda Callejón. El funcionario calificó como una "irresponsabilidad" el hecho de subir a una nena a una moto encendida.

Giovanna, la pequeña hija de la actriz, estaba sentada en una moto cuya marca era auspiciante del programa de Iúdica. En un momento, sin darse cuenta, Giovanna aceleró y el ciclomotor avanzó, causando un gran temor en todos los presentes en el estudio. Si bien todo pudo controlarse y nadie resultó herido, Carignano lanzó fuertes advertencias contra el ciclo de América TV.

"Me llamó la atención lo que sucedió anoche en el programa de Iúdica, no tenemos que normalizar esas situaciones, un nene y una nena no tiene nada que hacer arriba de un auto o una moto. Los adultos tenemos que ser adultos, un nene no tiene porqué estar en un vehículo como una moto o cuatriciclo", enunció el funcionario en diálogo con Jorge Rial en Radio 10. Y agregó: "Los chicos no pueden manejar motos, por favor los padres deben estar muy atentos".

Carignano aseguró que se comunicó con María Fernanda Callejón tras lo acontecido y le hizo saber que ningún niño debe estar frente a un volante o manubrio de un vehículo motorizado. "Los padres tienen que hacerse cargo que ostentar con un regalo como un monopatín es un riesgo para sus hijos. Los chicos deben conducir a la edad en la cual tienen autorización para hacerlo", añadió el director. Y cerró: "No nos podemos reír de esto que pasó anoche en América TV, es absurdo que preguntó ¿dónde aprendiste a manejar? Lo que vimos anoche no puede normalizarse, agradezcamos que no pasó a mayores y la nena está bien".

La reacción de los usuarios de Twitter ante lo ocurrido en América TV

A pesar de que el suceso ocurrido con la hija de María Fernanda Callejón pudo haber terminado como un grave accidente, muchos usuarios de Twitter le pusieron el humor ácido que caracteriza a esa red social a esta situación y así se llenó de memes al respecto.