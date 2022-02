¿Se va de El Trece? Revelan por qué Guido Kaczka dejó Bienvenidos a bordo

Ángel de Brito terminó de confirmar el motivo por el que Guido Kaczka dejó la conducción de Bienvenidos a bordo en manos de Laurita Fernández.

Ángel de Brito reveló en sus redes sociales el motivo por el que Guido Kaczka dejó de conducir Bienvenidos a bordo, que continúa con Laurita Fernández al frente. El exconductor de Los Ángeles de la Mañana respondió a la pregunta de un seguidor que quiso saber si Guido había dejado su exitoso ciclo de entretenimiento en El Trece porque quería cambiarse de canal y pasar a la competencia.

La determinación que tomó El Trece de mantener el reemplazo de Laurita Fernández por Guido Kaczka al frente de Bienvenidos a bordo sin dudas fue una sorpresa para todos. Más allá de los rumores que circularon sobre un supuesto enojo por parte de Guido, lo cierto es que los números que marcó Fernández durante las vacaciones de Kaczka fueron superiores a los que venía registrando el programa, por lo que las autoridades del canal decidieron darle la oportunidad a la bailarina.

De todas formas, Guido Kaczka también dio el visto bueno para cederle su lugar a Laurita Fernández, según contó Ángel de Brito en sus redes sociales. "¿Guido abandonó Bienvenidos porque se quiere pasar a Telefe?", le preguntó sin filtro un seguidor al periodista en sus historias de Instagram. Con su respuesta, el exLAM dejó bien en claro cuál fue el principal motivo por el que Kaczka no hizo fuerza para quedarse con la conducción de uno de los programas más exitosos de El Trece, sino que prefirió que continuara Laurita.

"No podía más de cansancio", aclaró Ángel de Brito sobre la determinación consensuada entre Guido y El Trece para que Laurita Fernández siguiera al frente de Bienvenidos a bordo. En ese sentido, el periodista brindó más detalles: "Hacía radio y dos programas diarios más la productora y mil hijos". De esta forma, De Brito terminó de sepultar los rumores de un supuesto enojo de Guido Kaczka por haber tenido que dejar la conducción de Bienvenidos a bordo, uno de los programas más vistos del 2021 en El Trece.

Ángel de Brito confirmó por qué Guido Kaczka dejó Bienvenidos a bordo

Ángel de Brito por ahora no vuelve a la TV y cruzó a El Trece: "No me quieren dejar"

El periodista de 45 años fue absolutamente lapidario a la hora de contestar algunas de las consultas de los fanáticos en Twitter. Por ejemplo, cuando una mujer quiso saber si regresará a la pantalla chica nacional, Ángel de Brito reaccionó de manera tajante: "Por ahora, no".

Más tarde, otro usuario le dijo si retornará en abril y la respuesta volvió a ser negativa: "No creo". Por último, la contestación más fuerte de De Brito llegó cuando le preguntaron: "¿El nuevo programa también traerá nuevo nombre?". Y el conductor pareció apuntar contra El Trece, ya que insinuó que desde la señal de aire del Grupo Clarín no le permitirán utilizar la denominación de LAM para sus futuros proyectos. "Sí. Si no me quieren dejar trabajar", concluyó "Angelito" de manera filosa e irónica.