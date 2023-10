Se supo qué personaje de Todo por mi hogar ya no estará en la serie

Un inminente cambio en la trama de la novela marcará un antes y un después en la historia. Se tratará de la salida de un personaje central de la tira emitida por Telefe.

Todo por mi hogar es una tira de origen turco, cuyo nombre original es Kardeslerim, que se emite en Telefe desde hace meses y tiene buenas mediciones de rating. Dada esta realidad, miles de argentinos están enganchados con la trama de la serie que en los próximos capítulos sufrirá un drástico cambio debido a la salida de uno de sus personajes, a poco de llegar a la culminación de su segunda temporada.

La historia de Todo por mi hogar se basa en los obstáculo que enfrentan los cuatro hermanos Kadir, Ömer, Asiye y Emel, que pierden a sus padres a muy corta edad, tras una serie de hechos muy desafortunados. Además de los personajes centrales, la tira tiene muchas figuras que han atrapado el interés del público pero no dejan de ser secundarios.

Kaan Korkut (Eren Ören) y de Resul (Ogün Kaptanoglu) son dos personajes de Todo por mi hogar que dejaron de ser parte de la trama debido a sus muertes. En ese contexto, otro personaje se irá de la novela pero no de la misma manera que los anteriores: no morirá. El hecho ocurrirá en el capítulo original 51 de la serie, que se emitirá esta semana por Telefe. Con la intención de no spoilear a aquellos que disfrutan de la tensión de la trama, no se dará el nombre de quien ya no formará parte de la historia.

Los comentarios en redes sociales sobre Todo por mi hogar

Muchos televidentes se pronunciaron en sus cuentas de Twitter sobre la tira que los tiene enganchados desde hace meses y hay opiniones variadas. Mientras que algunos le agradecen al canal de las pelotas que transmita una novela de ese tipo, muchos otros se han quejado por supuesta impuntualidad en el horario, por la cantidad de tiempo que le dedican a imágenes de capítulos anteriores y por la gran duración de los cortes comerciales.