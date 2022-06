Se sumó a Tini: Luciana Salazar sale con una figura de la Scaloneta

Se confirmó el romance entre Luciana Salazar y una de las figuras de la Selección Argentina. Fue Mariana Brey quien brindó la información en Socios del Espectáculo.

Luciana Salazar está saliendo con una figura de la Selección Argentina. De acuerdo a lo expresado por Mariana Brey, fue Marcelo Polino quien "enganchó" a la famosa mandándose mensajes con uno de los principales futbolistas que tiene Lionel Scaloni en su plantel.

Entrevistada por Socios del Espectáculo, Luciana Salazar no dio el nombre del jugador con el que inició el romance pero aclaró que todo marcha muy bien: "Mi vida privada la tengo bajo 500 llaves, hay un hombre despechado, mejor no porque me trae problema. Estoy muy bien, en un gran momento”.

Tras la palabra de Luciana Salazar, Mariana Brey dio más detalles de la confirmación de este romance, que en el raid mediático se suma al de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel. "Marcelo Polino fue a visitarla y la enganchó a Luli en el living de la casa muy compenetrada con el celular y estaba hablando con un jugador de la Selección. No me quiso dar el nombre, pero es soltero”.

Sorpresiva publicación de Rodrigo de Paul a los besos con Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul publicaron su primera foto juntos en sus redes sociales. Si bien la pareja de artistas confirmó su romance varias semanas atrás, nunca antes habían subido una selfie de los dos juntos.

Sin embargo, el futbolista ya había subido algunas historias de Instagram en las que era evidente que estaba con la cantante, como una foto que tomó de la mano de Stoessel sosteniendo una taza. Inmediatamente, sus fanáticos reconocieron que esas uñas esculpidas eran de la artista.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul publicaron su primera foto juntos en sus redes sociales.

Esta vez, la foto fue tomada en Mendoza ya que Tini dio un show allí en el marco de su gira. De Paul la acompañó e incluso fue a verla cantar y publicaron fotos y videos juntos durante todos estos días en sus respectivas cuentas de Instagram. En la imagen, aparece Tini agarrando a Rodrigo de la cara y dándole un beso en el cachete. Debajo, el deportista escribió un breve mensaje para felicitarla por su performance arriba del escenario. "La rompiste", escribió, junto a un emoji de un corazón naranja.

La frase que los amigos de De Paul habrían dicho sobre su romance con Tini

Rodrigo Lussich contó en Socios del Espectáculo (El Trece) que desde que De Paul comenzó su romance con Tini ya no pasa tanto tiempo con sus amigos como antes. "Rodrigo cada vez que llega a Argentina le gusta ir al barrio de dónde es, de Sarandí, para juntarse con su mamá y sus amigos. Cuando le dicen 'che, vamos hoy a la noche...', De Paul tiene otros planes: permanecer el mayor tiempo posible con Tini", aseguró el periodista.

Además, soltó una revelación: que los amigos de Rodrigo le hacen muchos comentarios sobre el tiempo que pasa con Stoessel y que una de las frases que más repiten es: "Rodrigo está hecho un pelotudo".