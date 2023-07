Se reveló la verdad de por qué Flor de la V no está conduciendo Intrusos: "Se va"

La conductora de TV no regresó a Intrusos después de la entrevista a Jey Mammón. Marcela Tauro ocupó el lugar de Flor de la V en el ciclo de América.

Flor de la V no estuvo presente en la emisión de Intrusos después de la entrevista a Jey Mammón y eso llamó la atención del público. Marcela Tauro fue quien ocupó el lugar de conductora del ciclo de América TV y se supo el motivo que causó la ausencia de la diva en el estudio.

La conductora fue muy criticada en las redes sociales después de su reportaje a Mammón, en alusión al cambio de postura que ella habría mostrado respecto a la denuncia de Lucas Benvenuto. Según informaron expertos en espectáculos, la diva habría arreglado con Jey Mammón esa entrevista después de que el humorista la demandara por calumnias e injurias; de esa manera, el conductor acudió a Intrusos para dar su versión de los hechos.

La preguntas poco punzantes de Florencia al expresentador de Los Mammones hicieron que recibiera duros comentarios por parte de figuras como Ángel de Brito, quien se despachó en sus redes al respecto. "Flor no tiene herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda", escribió el periodista en una de sus historias de Instagram. En ese contexto, Flor de la V se ausentó de Intrusos y por eso comenzaron las especulaciones.

Flor de la V se mostró de viaje con su esposo e hijos en el Cerro Chapelco, a puro disfrute de la nieve, y desde su círculo íntimo explicaron que se trataba de un viaje planeado por la conductora desde antes de su entrevista a Jey Mammón. "Se va a tomar toda la semana. Así el lunes arranca renovada cuando Intrusos pase a las 12.30 por el estreno de Mariana Fabbiani con DDM", dijeron fuentes cercanas a la celebridad a Ciudad Magazine.

Qué dijo Flor de la V sobre su entrevista a Jey Mammón

"Yo me junté con Jey Mammon la semana pasada y él decidió que lo entreviste en Intrusos. Era necesario escuchar su voz porque periodísticamente era muy interesante", explicó De la V en diálogo con Radio La Red AM 910. Y agregó: "Yo creo que lo que intenta es limpiar su imagen, porque él no niega la historia, la relación. Él habla de vínculo, que iban y venían. Pero él no quiere que queden dudas de que él no lo violó".