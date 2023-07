Se pudrió todo entre La China Suárez y Vicuña por Pampita: "No le gustó nada"

"La China" Suárez reaccionó al incómodo momento que protagonizó Benjamín Vicuña en los premios Martín Fierro, cuando le hizo una sorpresiva declaración de amor a Pampita en medio de la ceremonia. Esta situación llamó la atención de todos los presentes e incluso Roberto García Moritán, el actual marido de Pampita que estaba presente en la premiación, reaccionó con una gran incomodidad. En este contexto, se dio a conocer qué es lo que "La China" habría dicho sobre toda esta situación.

"Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió, me dio a mis hijos maravillosos y me dio un amor. Me dio tantas cosas...", había dicho Vicuña en su discurso. Sus palabras impactaron a todos lo presentes, especialmente a Pampita, Moritán y Suárez, su expareja. Aunque la exestrella de Casi Ángeles no dio declaraciones públicas al respecto, su entorno aseguró que tuvo una contundente opinión.

“Me comentaron que a 'La China' no le gustó nada lo que pasó, me dijeron que no lo vio en vivo”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live. Y agregó que "debido a la cantidad de mensajes que le llegaron, vio lo que dijo Vicuña”. Acto seguido, reveló la frase que Suárez habría dicho: “Me dijeron dos palabras que habría dicho 'La China' de lo que sintió después de escucharlo y fue ‘Totalmente innecesario’”.

Qué dijo Roberto García Moritán tras el discurso de Vicuña para Pampita

Por su parte, Roberto García Moritán también manifestó su opinión al respecto y reconoció que no se sintió cómodo con la situación. "Me tomó por sorpresa, pero yo lo conozco mucho, soy el padrastro de sus hijos. Yo sinceramente creo que él empezó a decir algo y después no se sintió representado, y no terminó de redondear la idea", se sinceró Moritán en diálogo con LAM.

En este sentido, reconoció que "fue muy importante la historia de ellos y van a estar unidos", pero que no tiene intenciones "de suplantar a nadie". "Yo vine a ser el marido de Carolina, ser un compañero y ejemplo para sus hijos", sentenció. Sin embargo, confesó que no le gustó la actitud de Vicuña. "Él me mandó un mensaje y yo le contesté. No pasa nada, pero por supuesto hubiera preferido que no pase, la situación fue rara", concluyó Moritán.