Se pudrió todo en LAM: las angelitas destrozaron a Maite Peñoñori por su "traición"

Maite Peñoñori se despidió de LAM el viernes y sus excompañeras la destrozaron.

El viernes fue el último día de Maite Peñoñori como panelista en Los Ángeles de la Mañana antes de firmar contrato con Intrusos y sus ahora excompañeras de El Trece la destrozaron por su inesperado pase a la competencia. La periodista había anunciado hace solo unos días que dejaría el programa conducido por Ángel de Brito, que a su vez reveló que el exitoso ciclo de El Trece dejará de emitirse desde el próximo 31 de diciembre.

Maite Peñoñori se convirtió en el último tiempo en la panelista preferida de Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, e inclusive la destacó como "la mejor cronista de su generación". Es que la exangelita fue descubridora de algunos de los romances más resonantes de la farándula argentina en el 2021, como el de Flor Vigna y Luciano Castro. El mismo De Brito aseguró en alguna oportunidad que era su preferida porque le "salvaba" por lo menos media hora de programa con su información fresca.

Pero el viernes pasado fue el último día de Maite Peñoñori como angelita y sus compañeras de panel en El Trece la destrozaron. "Perdió el celular, no la va a llamar nadie, el lunes está acá", se burló Pía Shaw de su ahora excompañera, que sufrió el robo de su celular en la noche del jueves. En la misma tónica, Ángel de Brito aseguró que no iba a poder firmar por ese motivo, mientras Yanina Latorre deslizó que era una señal para que no firmara con Intrusos.

En ese sentido, Ángel de Brito también le remarcó que ya la había eliminado del grupo de WhatsApp que comparten los integrantes de LAM. La exangelita pidió entre risas que esperaran aunque sea hasta las 13 para destrozarla, cuando terminara el programa. "Me odian fuerte", se quejó Maite Peñoñori. Pero la respuesta que recibió por parte de Mariana Brey fue demoledora: "Acá una vez que te vas, fuiste. El amor era hasta ayer. No nos caracterizamos por la hipocresía".

Ángel se despide de todo: qué será de su futuro laboral

Aunque en los últimos años Ángel de Brito se convirtió en uno de los personajes más importantes del periodismo de espectáculos por su información precisa, parece que el comunicador está en búsqueda de un cambio de aire en su vida. Hace unos días atrás y a través de sus redes sociales, el conductor aseguró que en el 2022 solo se enfocaría en LAM. "No quiero nada, solo quiero vacaciones", aseguró cuando le consultaron si seguiría en CNN Radio o en los nuevos proyectos de Marcelo Tinelli.

Cabe recordar que este fue un año bastante intenso para el conductor, ya que tuvo mucho trabajo del que hacerse cargo en cuanto al movimiento constante del canal. Además, en mayo también se contagió de coronavirus y tuvo que enfocarse en su recuperación antes de retomar el ritmo laboral.