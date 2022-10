Se filtró un video de Marcos, de Gran Hermano: a las piñas y semidesnudo

Sus fans encontraron un video inédito y no tardaron en viralizarlo en las redes.

Si bien arrancó con perfil bajo, Marcos Ginocchio cobró notoriedad en la casa de Gran Hermano luego de haber superado la primera placa de eliminación. Sus seguidores empezaron a buscar más de su historia y se encontraron con un video que no tardaron en viralizar en las redes sociales.

Lejos de su presencia tímida y tranquila en la casa de GH, casi de devoto religioso, Marcos Ginocchio se muestra con una personalidad fuerte y decidida en su vida real al hacer gala de su talento para las artes marciales mixtas (MMA), especialmente, la práctica del kickboxing. Al joven de Salta se lo ve semidesnudo, con su impecable estado físico, practicando golpes frente a un oponente.

“Marcos deberías haberte mostrado así en la casa. Practicando tus golpes, el jovato Juan y Tomas se hubieran echo popó en los calzones”, “Mi favorito desde el día 1. Amo a los calladitos la tienen clara. Tiran la justa”, “Los más tranquilos son los peores enojados, tranquilo por fuera y con una bestia por dentro que grande marcos”, le dijeron los seguidores a Marcos tras encontrar el video.

El joven de 22 años, oriundo de la provincia de Salta, está cursando el último año de la carrera de abogacía, vive con sus padres y sus hermanos estudian en el exterior. “Creo mucho en Dios, en la Virgen de Salta y voy todos los domingos a misa”, reveló al presentar su perfil en GH.

Además contó que practica artes marciales y entrena cuatro veces por semana. “No me interesa lo que los demás piensan de mí, yo vivo para mí y no para los demás”, comentó.

Juan se sacó la careta y explotó contra Mora en GH

Juan, el taxista de 42 años que participa de Gran Hermano, sacó a la luz lo que piensa de Mora y lo expresó sin escrúpulos. Mientras la joven le hacía un sinfín de preguntas apenas se despertó, explotó de furia y le pidió que se calle.

"¿Cómo te levantaste? ¿Bien, triste, contento, tranquilo? ¿Quizás ansioso, quizás nervioso?", preguntó de manera insistente Mora. De fondo se escuchaban algunas risas, pero la cara de Juan era de total enojo. "Dios, callate por favor", lanzó con fastidio, mientras la participante le seguía hablando.

"Bueno, me hablaste por lo menos, ya está", concluyó Mora. Esta situación fue replicada en las redes sociales, donde los televidentes del reality show de Telefe dejaron varios comentarios divididos referidos a la actitud de ambos.