Se filtró un fuerte audio de Goyco contra Ruggeri: "No me interesa"

Sergio Goycochea buscó dar por cerrada la disputa mediática con Oscar Ruggeri y Guillermo Coppola con un audio muy picante.

La disputa mediática más resonante de los últimos días es la que protagonizan los excompañeros de la Selección Argentina Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea. En las últimas horas, sumó un nuevo capítulo. "No me interesa", se lo escucha decir al exarquero y actual comentarista de la TV Pública en un audio que compartieron en Intrusos.

Una vieja pelea por dinero entre Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea volvió con potencia a los medios. Es que al arquero le preguntaron en una entrevista si se juntaría a comer con su excompañero de la Selección Argentina y se negó, dudando de la calidad de persona de Ruggeri. "No devuelven la plata y uno es el difícil", replicó el defensor, haciéndose eco de las declaraciones de Goycochea. Inclusive, también se metió Guillermo Coppola, que le habría prestado plata al arquero para un negocio de su suegro que no terminó saliendo.

"No me gustó el tono sobrador, canchero", aseguró el exrepresentante de Maradona en diálogo con Intrusos sobre las palabras de Goycochea. Pero mientras Coppola contaba su verdad e insistía con que no le había gustado la actitud, más allá del dinero, el exarquero le escribió a Virginia Gallardo explicando qué pasó con esa plata: "La deuda fue cancelada con la propiedad que se puso como garantía, con hipoteca incluida". No conforme con esto, Goycochea también le envió un audio a Daniel Ambrosino, quien compartió un fragmento del mismo.

"No me interesa hablar, para mí es asunto cerrado. Yo estoy tranquilo, no le debo nada a nadie", aseguró el comentarista de la TV Pública, buscando darle un cierre definitivo a la disputa mediática que fue tomando cada vez más fuerza con las declaraciones de cada implicado. Ambrosino también reveló que la grabación era más extensa, pero prefirió no compartirla: "Es fuerte el audio. En otro momento dice 'saben dónde encontrarme'". Visiblemente molesto con esto, Guillermo Coppola aseguró que iba a interiorizarse en el tema para saber si alguien había logrado recuperar el dinero invertido.

Mariano Iúdica no quiso conducir Intrusos

Según le contó a Paparazzi, Mariano Iúdica fue tentado para ponerse al frente del buque insignia de América TV, pero rechazó la propuesta después de agradecerla porque, según sus declaraciones, no le da. "Es muy importante esa silla. ¡Tiene un peso!", expresó. El exconductor de Polémica en el Bar entendió que "hay que jugar en una cancha que no conozco. Hacer espectáculo no es para todos eh.... Es difícil, no es una boludez".

"Siento que hay que tener una cintura y una manera de conducir y manejar un panel que a mi no me sale. Me gusta más 'participante número uno, participante número dos', o dejar que todos se maten. Hacer chimentos no es para cualquiera", resaltó. Por otro lado, opinó del rol que cumple Flor de la V al frente del ciclo y aseguró: "Flor puede hacer cualquier cosa. Es muy popular, la gente la quiere, y la marca es muy...¡Heavy! Intrusos es... ¡Intrusos! ¡Es enorme!".