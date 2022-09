Se dijeron de todo: Andy Kusnetzoff se cruzó con Feinmann en LAM

Andy Kusnetzoff y Eduardo Feinmann protagonizaron un picante cruce en LAM (América TV).

Eduardo Feinmann apuntó fuertemente contra Andy Kusnetzoff, contra quien compiten por los premios Martín Fierro de la Radio bajo la misma categoría. Recientemente, el conductor de LN+ dio una nota para LAM (América TV) y aprovechó la situación para ningunear a Kusnetzoff y dejar en evidencia su fuerte rivalidad.

Todo comenzó cuando un notero de LAM le preguntó al conductor ultramacrista cómo se sentió al enterarse que fue nominado con Andy en la misma categoría y Feinmann contestó con una picante respuesta: "Mirá vos, qué bueno. No me fijo en tonterías. Creo que estoy en cosas más importantes". Acto seguido, se hizo el que no conocía a Andy: "¿Qué hace Kusnetzoff?", ironizó.

"Hace un programa de radio en Urbana, y hace notas periodísticas, pero no tanto actualidad y política, como hacés vos. Igual, sabés qué hace Kusnetzoff... ¿Nunca lo escuchaste o lo viste?", indagó el entrevistador. "CQC.... ¿No hace eso? Hace mucho que no lo veo. ¡Me perdí!", picanteó Eduardo.

El movilero le explicó que Kusnetzoff hace un ciclo de entrevistas llamado PH: Podemos Hablar, a lo que Eduardo contestó: "No conozco. El programa de Mirtha sí lo conozco muy bien, es el mejor programa, me encanta".

"Seguramente lo habrán invitado, ¿no?", indagó el notero, y ante la negativa de Feinmann, sumó: "Ah, es raro. No hay feeling, no hay onda... Es raro que no te inviten. ¿Hay buena onda?". Una vez más, el conductor apuntó contra Kusnetzoff: "No sé, la verdad no sé. Lo ubico de CQC, era notero. ¿Ahora es conductor? ¡Lo felicito! Felicitaciones, Andy".

"Competís con él en la radio, ¿quién ganará? Perros de la Calle, se llama el programa", le preguntó el periodista. "¡Él! Seguramente él, porque es el mejor conductor. ¿Perros de la Calle, se llama? ¡Muy bien! ¿Él es el paseador de los perros? Saludos al paseador de los perros", se burló Eduardo.

"¿Le digo algo a Andy si lo veo?", le preguntó el notero antes de retirarse. "No. Un saludo muy grande a mi querido Ángel (de Brito). Él sí que es un conductor. Saludos al paseador de perros", cerró Feinmann.

La respuesta de Andy Kusnetzoff a los picantes dichos de Eduardo Feinmann

Más tarde, Andy fue consultado por LAM sobre los dichos de Feinmann y aseguró que cuando empezó PH, lo invitó pero Eduardo no quiso ir. "En ese momento, yo quería llevar al programa personas que no era de mi palo. Entonces, me esforcé para convencerlo. Le mandé un mensaje a Feinmann y le dije: 'no nos conocemos, ¿por qué no tomamos un café y te explico de qué va el programa? Y ahí quedó, no hay onda'", concluyó Andy.