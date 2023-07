Se confirmó quién reemplazará a Beto Casella tras su adiós a Bendita TV

El programa de actualidad podría pasarse a otro canal. La periodista Karina Iavícoli contó todo el futuro de Bendita.

Bendita está en boca de todos los periodistas de espectáculos desde hace semanas después de los rumores de pase a otro canal de aire. El conflicto de Beto Casella con la emisora del grupo Oktubre por cuestiones económicas reforzaron esas especulaciones y recientemente Karina Iavícoli dio nueva información al respecto.

Beto Casella no estuvo en Bendita la semana pasada y se dijo que su ausencia se habría debido a un problema con el canal. "Me dolía la garganta", respondió de manera irónica el conductor cuando en Socios del Espectáculo le preguntaron por ese hecho.

"Lo concreto que la semana pasada, Beto tuvo una reunión con la gente de El Trece, que está muy interesada en llevar Bendita. Edith podría quedar a cargo, si ella quisiera, de lo que es Bendita. Es una situación para decidir", sostuvo la panelista de Intrusos, Karina Iavícoli.

Beto Casella contó la verdad de su relación con El Nueve

"Tenemos cosas pendientes. Solucionar no se solucionó. No puedo hablar de cuestiones de sueldos ni nada de eso porque me parece de mal gusto. Lo que han publicado algunos colegas, obviamente no desmiento nada", comenzó su descargo en diálogo con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y sumó: "Lo que puedo decir es que no tenemos comunicación con la gente que maneja el canal, los dueños". En referencia a las posibilidades de pasarse a otro canal, Casella reveló: "Para hacer esto mismo, para hacer otra cosa. Me escribe gente muy interesante del medio al celular y me preguntan 'Betito, ¿qué tenés ganas de hacer?'. Si me tengo que ir me voy, no tengo apego con los lugares de trabajo". Además, fue tajante con los directivos de El Nueve: "O hacés frente a las obligaciones y si no te da el piné para dedicarte al mundo del entretenimiento, del espectáculo y los medios tendrás que volver al lugar de donde venís y dejarle el lugar a gente profesional".

El comprometido discurso de Beto Casella en los Martín Fierro

"Gracias a nuestro público de cada noche. Y permítanme un amable parrafito para decir que todos y todas los que estamos acá cada día y cada noche salimos al aire gracias a los muchachos y chicas que ahora están reclamando en la puerta del hotel una equiparación de salario", sostuvo el conductor de televisión en su discurso de agradecimiento cuando Bendita ganó como Mejor Humorístico de Actualidad.