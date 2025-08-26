Santiago del Moro decidió contar la verdad de su "salida" de Telefe.

El conductor Santiago del Moro rompió el silencio tras los rumores que indicaban su posible salida de Telefe. A través de Instagram, el protagonista decidió contar la verdad de esta situación que mantuvo en vilo a muchísimos amantes de la televisión argentina.

Tras la información brindada por Paula Varela en Intrusos, quien aseguró que Santiago del Moro podría emigrar del canal "de las pelotitas" en breve, fue el propio conductor quien escribió: "A todos los que me preguntan, sigo en mi casa Telefe, y feliz que así sea".

"Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de la televisión y ya estamos preparando todo lo que se viene con Gran Hermano (Generación Dorada)", agrego Santiago del Moro, quien le agradeció al público por "estar" siempre. "Gracias por estar ahí siempre. Sin ustedes, no hay programas", concluyó el protagonista.

Santiago del Moro decidió contar la verdad de su "salida" de Telefe.

Por qué Del Moro se iría de Telefe, según Paula Varela

La periodista Paula Varela hizo hincapié en la conducta del presentador en Instagram y sostuvo: "Santiago es muy activo en las redes con este proyecto y desde el 10 de agosto que no postea nada, así que eso me llamó poderosamente la atención. Y, me dicen que puede estar ligado a cómo está el canal hoy y a los números que manejan, no está el mismo dinero que estaba. Está en un proceso de transición. Hay que ver si es económico o artístico. Y me niegan cercanía de Santiago con El Trece".

Por su parte, el conductor del programa, Adrián Pallares, agregó: "Tiene incertidumbre por lo que va a pasar con el canal, por la venta. Están buscando abaratar costos. Y el programa es muy caro y Santiago es un conductor caro".