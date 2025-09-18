Se conoció qué decía el último mensaje que envió Thiago Medina.

Romina Uhrig habló con profunda emoción sobre el momento en el que supo del violento accidente de Thiago Medina, ocurrido el viernes 12 de septiembre en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la ex Gran Hermano recordó: “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”.

La mediática reveló que la noticia la impactó aún más por el último intercambio que había tenido con Thiago horas antes del siniestro: “Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’".

"Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder, esas cosas que una después dice... Nada, me pone mal. Pero Thiago es recontra fuerte”, expresó entre lágrimas y con cierto arrepentimiento de no haberse tomado unos segundos para darle respuesta a su compañero de reality show.

El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con pronóstico reservado. Su entorno mantiene una cadena de oración para acompañarlo en su recuperación.

Qué se sabe de la salud de Thiago Medina

En las últimas horas, Daniela Celis publicó en su cuenta de Instagram: "“Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en estos días. La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.