Sacudón por el curioso Récord Guiness que Sietecase pidió para Luis Caputo en medio de la crisis de Milei

Reynaldo Sietecase postuló a Luis Caputo para un insólito Récord Guiness.

Reynaldo Sietecase ser pronunció en su programa radial sobre la petición que hicieron los integrantes de su producción a las autoridades del Libro de los Récord Guiness. La multimillonaria deuda con el FMI que volvió a tomar Luis Caputo, después de hacerlo durante el gobierno de Mauricio Macri, lo pone en el lugar de la persona que más endeudó a un país en el mundo.

De acuerdo a lo que anticipó, el ministro de Economía hizo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, siendo la segunda vez que acude a dicho organismo, ya que en 2018 firmó un acuerdo por 45 mil millones durante la presidencia de Macri. "Tiene que ser en principio algo superlativo. La idea es registrar hechos extraordinarios", comentó el periodista en La Inmensa Minoría, su ciclo de Radio Con Vos, en alusión a su iniciativa de anotar el pedido de Caputo en los Récords Guiness.

La entidad mencionada se dedica desde hace más de 70 años a certificar los sucesos más sorprendentes e insólitos que se dan a nivel mundial. En su descargo, Sietecase explicó cuáles son los requisitos para solicitar la postulación a dicha premiación: "Que sea medible, verificable, rompible -que pueda ser superado por otras persona- y universal, que genere interés internacional. Por esa razón, como creemos que lo que hizo Caputo, encuadra en todas estas características, iniciamos el trámite para anotar al ministro de economía como Récord Guiness del mayor endeudador del país en la historia", concluyó el conductor.

Luis Caputo.

El descargo de Reynaldo Sietecase sobre Jorge Lanata

"Yo le respondí porque me impactó que dijera lo de la grieta. Para mí no se podía hablar de década ganada o década perdida. Me parecía que había muchas cosas que durante la década del kirchnerismo habían sido buenas: promoción de derechos humanos, la recuperación de YPF, cantidad de cosas", comenzó su descargo al respecto Sietecase. Y cerró: "Y a algunas las discutí con Jorge. Él me invitaba a desayunar aún cuando ya no trabajábamos juntos. A partir de eso me hizo la chicana de 'Seis Sietecase' y yo me enojé mucho porque me sentía muy lejos de ese sector".

La palabra de Caputo sobre el nuevo endeudamiento

El ministro de Economía se pronunció sobre el nuevo acuerdo con el FMI en diálogo con Luis Majul y comentó: "Este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. Es más, en un momento te dije en una entrevista que el dólar iba a converger con el Contado con Liqui. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Hoy hay muchos militando corridas porque el dólar vale %1300, un 15% arriba de lo que estaba cuando llegamos. No estamos mirando el día a día porque sabemos que diseñamos algo sólido, que va a durar y es de largo plazo. La inflación en Argentina va a terminar colapsando y el dólar no va a ser un problema. La gente lo va a ver en la práctica".