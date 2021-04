Los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase se enfrentaron fuertemente en vivo durante el último pase de la semana que protagonizan en Radio con Vos. Tras conocerse las nuevas restricciones impuestas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, buscando evitar la circulación del coronavirus en un momento complejo de la pandemia, no dudaron en mostrar sus diferencias y hasta cruzarse duramente por las vacunas y las PASO.

Por su parte, el comunicador que forma parte de Telefe se mostró a favor de la postergación de las elecciones "si todo el mundo dice que en agosto vamos a estar jodidos" pero Tenembaum opinó: "Se está hablando de pasar dos o tres semanas las PASO; en ese tiempo no cambia nada, Rey". A pesar de esto, Sietecase dejó en claro que no le parece "irracional" el cambio y expresó que los especialistas dicen que es mejor "cuando pase el invierno".

Haciendo caso omiso a lo expresado por los y las trabajadores de Salud, Tenembaum dijo que no cambia nada atrasarlo una semana y el otro conductor tiró: "¿Vos me apurás a mí? Hacer una elección en pleno invierno es un error". Y Ernesto lo cruzó: "Que nosotros estamos discutiendo esto es de un nivel de frivolidad y banalidad absoluta, no tiene nada que ver con un planteo sanitario. No podés cerrar en este momento, no tenés decidido qué vas a hacer económicamente y estás discutiendo las elecciones".

Siguiendo la misma línea, el conductor de "Y ahora quién podrá ayudarnos" le dijo que era todo "politiquería" y cuestionó el turismo durante Semana Santa. Otra vez, en defensa del Gobierno, Sietecase le aclaró: "Se dejó pasar Semana Santa para tratar de cuidar la economía, a los que vas a cerrar primero, que son los gastronómicos y el turismo". Y Tenembaum volvió a la carga: "Dada la gravedad de las circunstancias, como está disparada la curva, y como dijo el Presidente el otro día: ‘no quiero que la gente se muera’, vos no habilitás la Semana Santa".

A su vez, este último destacó que debería haber un plan contingente para ese sector de la economía y también criticó la falta de un apoyo o asistencia social, como ocurrió durante el año pasado con el IFE. "En cuatro meses la cantidad de casos y de muertos va a depender de cuánto se cierre ahora y cuánto se cierra ahora depende de la planificación económica de apoyar a los que puedan cerrar. Nada de eso está planificado, lo único son las PASO donde podés hacer colas con metros de distancia como en todos lados", manifestó.

Tenembaum acusó al Gobierno de Alberto Fernández de que no están analizando lo económico y sanitario para cuidar a la gente con la postergación de las PASO sino que se trata de política, mientras observan "si les va mal en las encuestas". Rápidamente, Reynaldo expresó estar en desacuerdo con la realización de las elecciones: "¿Te imaginás si suspendían Semana Santa?" y Ernesto, retrucó: "No pasaba absolutamente nada". Sorprendido, su colega apuntó: "¿Pero me jodés, Ernesto? Le están diciendo dictador porque prohibieron la circulación de 00 a 6 hs. Lo dice el 90% de los grandes medios de Argentina".

Pero por supuesto, la cosa no terminó ahí. Mientras Sietecase intentaba expresarse; Tenembaum seguía explayándose e interrumpiéndolo. "¿Me dejás hablar un poquito a mí? Porque yo te dejé hablar 10 minutos y venís de hablar tres horas en tu programa. Para que me dejes decir algo, sobre todo, porque estamos en mi horario", disparó el conductor de "La inmensa mayoría". Su colega siguió hablando y eso enojó aún más a "Rey".

Para cerrar, Reynaldo apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio que lidera el expresidente, Mauricio Macri: "Tuviste un comunicado de la principal fuerza opositora oponiéndose a las restricciones y a la cuarentena dura. Tenés a la principal fuente opositora cuestionando el inicio de una cuarentena duda". Y sentenció molesto: "Lo único que se hizo fue sacar algunas medidas que son bastante pobres".

Escuchá el momento: