Rusherking se cansó Ángel de Brito y destrozó a LAM: "Muy estúpido"

El artista fue honesto al responder sobre el asedio que sufre de los medios e ironizó sobre la posibilidad de mensajearse con el conductor de LAM.

Rusherking atraviesa su mejor momento en lo personal y profesional. A su ascendente carrera, con numerosos hits en poco tiempo, también se suma la flamante relación que gestó con Eugenia "La China" Suárez, una figura pública de mucha presencia en los programas de espectáculo. A esto también se tuvo que acostumbrar el artista, quien no tuvo reparos en ser brutalmente honesto en lo que piensa de conductores como Ángel de Brito y programas del estilo LAM.

La opinión de Rusherking se enmarcó en el programa radial "Paren la mano", conducido por el streamer Luquitas Rodríguez. Allí, le preguntaron por la nueva repercusión que tiene su vida en programas de espectáculos, algo a lo que no está acostumbrado.

"¿Hablaste con Ángel de Brito?", le preguntó Luquitas, con ironía, a lo que el cantante redobló la apuesta: "Es lo último que haría en mi vida. No tengo el número de Ángel, es un quilombo, todavía estoy adaptándome".

Después de dar detalles de los malos momentos que vive por el asedio de la prensa, Rusherking opinó sobre la calidad de programas como LAM: "Las preguntas son boludas. Si vos me decís, organizamos la nota, no tengo problema. Es un formato muy estúpido salir a apurarte en la calle. Llamame y hacemos la nota".

La China Suárez aclaró cómo está con Rusherking

Eugenia "La China" Suárez dejó en claro cómo está su relación con Rusherking luego de que se viralizara el audio de Wanda Nara contando que le había pedido el divorcio a Mauro Icardi.

"¿Estás enamorada?", le consultó un seguidor a la actriz en la cajita de preguntas y respuestas con la que los famosos suelen acercarse a sus followers. La respuesta de "La China" fue contundente y estuvo acompañada de una tierna foto de ella con Rusherking en la que se los ve abrazados: "Muy". De esta forma, Suárez tranquilizó al cantante y también dejó bien en claro que no le modifica la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

El audio que confirmaría el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que salió a la luz un audio que Wanda le habría enviado a una de sus empleadas domésticas contándole que había vuelto a Argentina para firmar el divorcio. "Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo. Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", dice la empresaria en la nota de voz.

Wanda todavía no dio declaraciones oficiales al respecto, pero de Brito asegura que "es una obviedad que se iban a divorciar". Con respecto a ese audio, se dice que lo habría filtrado una empleada doméstica que ya no trabaja más para la empresaria porque le debe dinero que jamás le devolvió.