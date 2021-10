Ruggeri se metió en el escándalo entre Wanda Nara e Icardi: "Hacen mal"

El "Cabezón" se metió en la interna entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Sin filtros, Oscar Ruggeri habló del escándalo mediático del momento.

Durante la tarde del martes, Mauro Icardi compartió un posteo en Instagram en donde reveló que continúa su relación con Wanda Nara ya que la empresaria decidió perdonarlo. Sin embargo, horas atrás fue un hombre pesado del fútbol argentino quien emitió su opinión sobre lo sucedido: Oscar Ruggeri, sin filtros, se expresó en ESPN.

Sin que los protagonistas del momento esperen su opinión, de igual modo "El Cabezón" expresó su parecer sobre este problema marital que afecta la vida personal de un "jugador de selección: "No es fácil la situación. Estas cosas hacen mal. Cuando uno tiene la familia que te acompaña, te serena, y sabés que vas a tu casa, y está la familia ahí sentada, rendís mucho más”.

Por otra parte, Ruggeri (quien asistió como cronista a la conferencia de prensa de Claudio Tapia con Gianni Infantino, presidente de FIFA) manifestó: "Yo creo que (Infantino) está haciendo una gira por Sudamérica por el tema del Mundial cada dos años, y del Mundial femenino. Todos los años habría un mundial: femenino y masculino”.

“Estuve perfecto pero no podía hablar, estaba desesperado, no estoy acostumbrado a estar callado. Quería saber por que anda por acá, que quiere hacer con esto de los dos años de las ligas con 28 equipos, sin descensos; de las mejoras que debería tener nuestro fútbol. Un montón de cosas. No estaba dentro de los periodistas sentados acá enfrente. Hay que respetar”, cerró Ruggeri, quien hizo una labor diferente a la habitual. Y también, como quedó claro, se metió en temas personales de personas que nada tienen que ver con él.

Mauro Icardi rompió el silencio sobre Wanda Nara: "Cuanto duele lastimar a tus seres queridos"

Mauro Icardi rompió el silencio tras varios días de escándalo mediático. El futbolista del París Saint-Germain hizo un sorpresivo posteo en su cuenta de Instagram, en donde le agradeció a Wanda Nara por "seguir confiando en esta familia hermosa". Después de cuatro días de idas y vueltas, viajes entre Milán y París, y muchísimas especulaciones en redes sociales, Mauro Icardi compartió dos fotos en las que se lo ve de cerca junto a su esposa, a la que calificó de "el motor" de sus vidas.

El escándalo tomó notoriedad pública el sábado pasado, cuando Wanda Nara ocultó todas sus fotografías con Mauro Icardi y lo dejó de seguir en las redes sociales. Además, la empresaria publicó un críptico y picante mensaje en sus historias: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Rápidamente las especulaciones empezaron a dispararse en las redes sociales, donde tanto Wanda como Icardi se convirtieron en tendencia. Varios fueron los usuarios que también notaron que la representante había dejado de seguir a Eugenia "La China" Suárez, por lo que se volvió la principal apuntada.